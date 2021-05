Ceny, které ocení milovníci aktivního pohybu na kole, ale i pozvánka do sportovně relaxačního areálu Vrchbělá na Mladoboleslavsku. Taková jsou lákadla pro finále soutěže Postrč kostru, s níž přichází Středočeský kraj.

Sportovně-rekreační areál Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. | Foto: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu

Pozvednout turistický ruch se nově snaží nabídkou příležitosti vyhrát víkendový pobyt. Kde? V hotelu Relax právě na Vrchbělé, obklopeném areálem s řadou atrakcí od minizoo před rozhlednu až po lanové centrum. Doplňuje tak další odměny slibované soutěžícím: sportovní pytel s logem kraje, čelovku, reflexní pásek, cykloláhev a blikačku na kolo. Zapojit se není složité a k účasti stačí podniknout to, co mnozí ve svém volném čase dělají i bez soutěže: vyrazit si na výlet po kraji, vyfotit se – a snímek vyvěsit na sociálních sítích. Klidně i celou fotogalerii. K účasti v soutěži je jen třeba stihnout to do konce května – zbývá tedy poslední víkend (kdy se na výlety vyráží asi nejčastěji) – a připojit hashtag #poSTRCKostru.