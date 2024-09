/FOTOGALERIE/ Akce Zažít město jinak se v sobotu 21. září uskutečnila také v Kolíně. Organizátoři spolupracující s místní Otevřenou ulicí uzavřeli na celý den pro dopravu kolínský Masarykův most. Místo aut se na něm objevilo pódium, stoly a židle.

Zhruba hodinu od plánovaného začátku, tedy ve čtrnáct hodin, byla místa u stolů obsazená zájemci, kteří na akci dorazili. Někdo si přinesl dobroty své, jiní si je zakoupili v jednom z mnoha rozmístěných stánků.

Na akci zahrálo několik kapel

O program se na velkém pódiu staraly kromě tanečních skupin i čtyři hudební kapely. Odstartovala jej vícegenerační The Outstanders se zpěvákem a kytaristou Petrem Nobilisem, známým v historii z mnoha regionálních hudebních projektů. Sympatická hudební parta se nezalekla ani skladby od Led Zeppelin či jižanské hymny Sweet Home Alabama. Zahrála i vlastní písničku, bohužel však doplatila na špatné ozvučení.

Na druhé straně mostu pak v rámci pouličního buskingu zahráli Matěj Žaloudek, dvojice kytaristů říkající si Indigo Jazz či Lucie Nosková. Pro veřejnost své dveře zdarma otevřela vyhlídková věž Práchovna a pod ní dvakrát představilo dějiny města Kolína Malé divadlo Kolín.

Beseda se spisovatelem

A především se uskutečnila beseda a autorské čtení kolínského rodáka a v Americe žijícího spisovatele Jana Nováka. Toho před publikem vyzpovídala jeho současná manželka, tuzemská spisovatelka, Alice Horáčková, kromě jiných knih i autorka zajímavé biografie Vladimíry Čerepkové, beatnické femme fatale.

Spisovatel zavzpomínal na své dětství prožité v kolínském Zálabí a posluchače zaujal spoustou vtipných historek o rázovitých postavičkách těch let. Zmínil i detaily emigrace jeho rodičů, jejímž důvodem byla defraudace otci svěřených peněz zaměstnanců Korama v závodní kampeličce a začátky literární tvorby v Americe, která zaujala i Josefa Škvoreckého. Vzpomínky prokládal čtením textů, a to jednak vzpomínkových, které by mohly posloužit coby základ jeho budoucí autobiografie, ale i čtením z knihy Děda zaobírající se v ději právě životem jeho předků na Kolínsku. Ke zdaru celé akce přispělo i nádherné slunečné počasí.