Zámek Radim je přes léto otevřený vždy od pátku do neděle, přičemž prohlídky jsou od 11, 13 a 15 hodin a zámecká kavárna je otevřena v době od 10 do 18 hodin. Kromě toho nabízí během letních prázdnin zajímavý program. Už o uplynulém víkendu se zámek ponořil do rudolfinské doby, když nabídl akci Rudolf II a golem. Na sobotu 3. srpna je připravena akce Renesanční akce a na sobotu 28. srpna připadne Hradozámecká noc s jarmarkem.

Tematické jsou však přes celé léto na zámku i pátky. Návštěvníky budou čekat sladké dobroty, přičemž každý týden bude hrát prim jiný příchuť. Dnes jsou to jahody. „V pátek 12. července se můžete těšit na Radimské koláče s jahodami, kakaovou buchtu na plechu s jahodovým krémem a čokoládou, makovojahodové brambory s marcipánem, tiramisu s jahodami, dukátové buchtičky s jahodami, jahody se šlehačkou a spousta dalšího,“ píše se pozvánce na Facebooku zámku.

Příští pátek 19, července budou v nabídce makové dobroty, 26. července pak borůvkové. I srpnové pátky nabídnou různé příchutě: 2. srpen bude hruškový, 9. srpen meruňkový, 16. srpen čokoládový a 30. srpen jablečný.