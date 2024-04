Techtle Mechtle pozvali do posledního místa zaplněný kolínský sál na dovolenou

/FOTO, VIDEO/ Dvakrát do roka přijíždí do kolínského městského společenského domu travesti skupina Techtle Mechtle a čím dál častěji budí větší zájem především dámského publika. Po hodně podařeném loňském představení Dokud nás smrt nerozdělí dorazili její členové v neděli s novinkou nazvanou All inclusive Bibione, opět bavící především tématem rodinných vztahů.

Travesti show v Kolíně. | Video: Zdeněk Hejduk