Jako každý rok bude součástí programu festivalu soutěž pro amatérské kapely. Publikum svými SMS hlasy rozhodne, kdo získá hlavní cenu a šek na 50 tisíc korun na pořízení profesionální nahrávky. Své dvacetiminutové sety odehrají kapely Hele, Lucy-K, Jednota Kolín, Kupra a 13 PM.

Po roce se na pódium vrátí i loňští vítězové, skupina HiHead. V rámci oslav 15. ročníku vystoupí také tři kapely, které Beat festival vyhrály v jeho historii. Vrací se tak vítěz z roku 2011 - folk-rocková skupina Epydemye, která získala cenu odborné poroty v roce 2011. „Deska, kterou Epydemye dotočila díky tehdejší finanční výhře, se jmenovala Maso! Průlom v kariéře přišel s následujícím albem Kotlina, za který získala v roce 2015 prestižní žánrovou hudební cenu Anděl.

Pro Miroslava Vlasáka, zpěváka a kytaristu kapely zůstala v paměti radost z vítězství na kolínském festivalu dosud. „Myslím, že to mladické nadšení bylo tehdy možná větší, než když jsme o pět let později přebírali sošku žánrového Anděla. Byla to pro nás velká škola. Cítili jsme se tehdy doma na folkových festivalech, ale jak zaujmout rockové publikum s akustickými kytarami a kontrabasem, tehdy ještě bez bicích? Když o nás dnes někdo napíše, že jsme energická kapela, myslím, že to všechno vzniklo právě na Beat festivalu. A těžíme z toho dodnes,“ popsal.

Druhým vracejícím se vítězem je power metalová skupina Rimortis, která vyhrála cenu diváků v roce 2009. Letošní rok slaví 25 let na scéně a mají za sebou stovky koncertů. „Šek za výhru jsme si vyzvedli až za dva týdny přímo v automobilce a dodnes nám visí ve zkušebně. Když na to dnes vzpomínám, tak to byl fajn zážitek, užili jsme si hraní na velkém pódiu a perfektní nazvučení,“ řekl textař a basový kytarista kapely Václav Mrzena.

Jako třetí se vrací vítězové z roku 2013, chlumečtí Natřije. „Celou tu částku jsme utratili za dobré studio, v němž jsme natočili několik písniček, některé jsme vydali na našem EP nazvaném Jaderná fyzička a nějaké nám pak ještě zbyly,“ popsal kytarista a současný zpěvák kapely Petr Cincibus. Natřije tak tvořili v hudebním studiu, v němž nahrávala třeba tehdy populární parta Mandrage nebo David Koller.

Hlavními hvězdami letošního ročníku festivalu budou De Bill Heads a Mig 21.

Vybrané vstupné pošle Toyota na charitu. Částku rozdělí na tři části: část peněz půjde ZUŠ Kolín – orchestru Archi na pořízení koncertní violy, část na konto čtyřletého Filípka, který trpí geneticky vrozenou svalovou vadou. Třetí třetinu pak získá parkurová sportovkyně Anastasja Vištalová, která peníze použije na přípravu na letošní paralympijské hry v Paříži.