/FOTO, VIDEO/ Anketu Sportovec města Kolína 2023 ovládl atlet Martin Buryan. Cenu převzal v úterý 20. února na slavnostním galavečeru v kolínském Městském divadle.

Vyhlášení vítěze ankety. | Video: Petr Procházka

Na pomyslných stupních vítězů Martina Buryana doplnili druhý střelec Michal Novotný a třetí atletka Zuzana Pražáková. O kulturní náplň programu mezi jednotlivými kategoriemi se postaral zpěvák Petr Konývka, kterého na piano doplnil jeho hudební parťák Tomáš Tesař. Představily se také dívky z Fit Studio Energy a CrossDance Kolín. Nezahálel ani moderátor Martin Čermák, který si pro publikum připravil sestřihaná videa z nepovedených záběrů během natáčení v tenisovém Wimbledonu.

Začátek slavnostního vyhlášení se nesl ve smutném duchu. Zaplněné hlediště totiž minutou ticha a minutou potlesku uctilo zesnulého místostarostu města Michala Najbrta, který zemřel po náhlých a těžkých zdravotních komplikacích ve čtvrtek 15. února. Poté došlo na první kategorii, a to sice cenu za dlouhodobý přínos kolínskému sportu. Tu mimo jiné získal hasič a atlet Zdeněk Hejduk mladší, který loni v červenci tragicky zahynul při výjezdu cisterny k zásahu. Cenu in memoriam přebírala maminka Ladislava, která neskrývala dojetí a prstem ukazovala směrem nahoru k nebi.

Ceny sportovci přebírali ve třech kategoriích. Tou první bylo žactvo do 15 let, kdy si první cenu v družstvech odnesly starší žákyně atletického Sokola Kolína. V jednotlivcích se pak třetí umístil cyklista Stanislav Benda, druhý plavec Daniel Mach a vítězem se stal atlet Antonín Adam. Poté se přešlo k vyhlášení mládeže do 19 let, kterou ve družstvech ovládli cyklističtí junioři. V jednotlivcích se na bronzové příčce umístila atletka Sofie Bébrová, druhý byl její klubový kolega Jiří Synek a pomyslné zlato získal gymnasta Jan Lukeš.

Závěrečnou vyhlašovanou kategorií byli dospělí, družstvem roku se stali prvoligoví basketbalisté BC Geosan Kolín. V rámci jednotlivců pak třetí pozici obsadila atletka a vítězka minulého ročníku Zuzana Pražáková. Stříbrné příčky se ujal střelec Michal Novotný. Sportovcem Kolína pro rok 2023 se stal atlet Martin Buryan, který se věnuje zejména hodu kladivem.Cenu trenéra roku získal kouč úspěšných sprinterů Antonín Morávek.

Výsledky ankety



JEDNOTLIVCI - DOSPĚLÍ

1. Martin Buryan, TJ Sokol Kolín - atletika

2. Michal Novotný, ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín

3. Zuzana Pražáková, TJ Sokol Kolín -atletika

4. Lukáš Pajer, SC Marimex Kolín

5. Tereza Tvarůžková, Expres CZ Tufo Team Kolín

6. Milan Janoušek, TJ Sokol Kolín - atletika

7. Pavel Peňáz, TJ Sokol Kolín – atletika

JEDNOTLIVCI - MLÁDEŽ

1. Jan Lukeš, TJ Sokol Kolín - sportovní gymnastika

2. Jiří Synek, TJ Sokol Kolín - atletika

3. Sofie Bébrová, TJ Sokol Kolín - atletika

4. Matyáš Čudlý, TJ Sokol Kolín - atletika

5. Hana Lee, Taehan Kolín - taekwondo WT

6. Patrik Černý, Expres CZ Tufo Team Kolín

7. Šimon Kratochvíl, TJ Sokol Kolín – atletika

JEDNOTLIVCI - ŽACTVO

1. Antonín Adam, TJ Sokol Kolín - atletika

2. Daniel Mach, Sportovní oddíl plavání Kolín

3. Stanislav Benda, Expres CZ Tufo Team Kolín

4. Anna Bursíková, Expres CZ Tufo Team Kolín

5. Jana Vokounová, Sportovní oddíl plavání Kolín

6. Vít Kubera, TJ Sokol Kolín - sportovní gymnastika

7. Kateřina Bílková, TJ Sokol Kolín - atletika

DRUŽSTVA - DOSPĚLÍ

1. BC Geosan, Kolín - basketbal - muži

2. TJ Sokol Kolín - sportovní gymnastika - muži extraliga

3. SK Volejbal Kolín - muži

DRUŽSTVA - MLÁDEŽ

1. Expres CZ - Tufo Team Kolín - junioři

2. SK Volejbal Kolín - tým juniorů

3. CrossDance Kolín - sportovní tanec - juniorský tým

DRUŽSTVA - ŽACTVO

1. TJ Sokol Kolín - atletika - starší žákyně

2. CrossDance Kolín - dětský tým

3. TJ Sokol Kolín - sportovní gymnastika - nejmladší žáci

TRENÉR ROKU

1. Antonín Morávek, TJ Sokol Kolín - atletika