Večer zahájila kapela Skylla, která si publikum získala hned od prvních tónů. Kluci zahráli jak ze svého zlatého alba, z něhož zazněla například píseň Vikingové, tak i starší hity jako Just Is For As, Ruku Mi Dej, Voli Volí Voli a Stůj Zpříma z alba Tóra Tóra.

Závěrečnou skladbou jejich setlistu byla Bitva u Waterloo, která fanoušky roztančila a vyburcovala k bouřlivému aplausu. Ti si nenechali ujít ani přídavek, ve kterém Skylla zahrála další ze svých oblíbených písní.

Po krátké přestavbě pódia nastoupila hvězda večera – Eagle Eye Tarja tribute. Kapela věrně napodobila Tarjin jedinečný vokální styl a strhující pódiovou prezentaci, a tak si fanoušky získala hned od prvních tónů. V jejich setlistu nechyběly vlastní píseň ale také hity z Tarjiny sólové kariéry i z období s Nightwish, jako Love to Hate, Until my Last Breath, Neverlight, Dead Promises a Nemo. Publikum si koncert užívalo naplno a odměňovalo kapelu bouřlivým aplausem a zpěvem.

Tarja tribute předvedla fantastickou show, která zanechala v Radimi hluboký dojem a na niž budou fanoušci ještě dlouho vzpomínat. Jako přídavek si fanoušci vytleskali songy Never Enough a Sleeping Sun.