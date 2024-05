/VIDEO, FOTO/ Jako tradičně v květnu zaplnily v sobotu před polednem kolínské Karlovo náměstí desítky mužů, žen i dětí oblečených v historických kostýmech, aby pozvali přihlížející na letošní rekonstrukci bitvy na kolínské Jízdárně.

Šermíři tradičně zvali souboji na rekonstrukci husitské bitvy. | Video: Zdeněk Hejduk

Na centrální kolínský rynk přišel průvod šermířů, muzikantů, dětských práčat, ale i královské rodiny v čele s panovníkem Zikmundem Lucemburským, který se svojí družinou přihlížel následným pestrým, a nejen vyloženě šermířským soubojům.

Samotná bitva pojmenovaná Země bez krále vypukla na Jízdárně v patnáct hodin a Miroslav Horáček, šéf pořádající skupiny historického šermu Páni z Kolína, která vloni dostala ocenění Osobnost města Kolína v kolektivech, do jejího scénáře zapracoval dva skutečné historické příběhy. A to bitvu u Kutné Hory v roce 1422 a bojový střet krátce po bitvě u Lipan, která se odehrála v Kolíně. A zapracoval do něj i místní jediný městský hrad pojmenovaný Lapis refugii.

V ideálním počasí, kdy nebylo vedro ani zima, a obešlo se navíc bez deště, se stalo bojové odpoledne více než úspěšným. „Dorazilo třináct stovek platících návštěvníků, kterým své umění předvádělo přesně tři sta třicet sedm bojovníků na place, které jsme počítali při odchodu z děkovačky. Zájem byl i o místa mezi stánkaři, nahlášených jich bylo třicet osm, nakonec jich dorazilo třiapadesát. Měli jsme zaplněné celé prostranství, stěží jsme uhájili místo pro případný průjezd sanity. Naštěstí si řež vyžádala jen jedno lehké zranění,“ vypočítal řeč čísel Miroslav Horáček.

Zajímavostí navíc je, že svoji účast v této bitvě nahlásil i lídr slánské punkové kapely, pořadatel festivalu Valník, zastupitel města Slaný, učitel a milovník historie Sváťa Šváb.