„Někdy mám play list striktně daný, ale v takových místech, jako tady, raději improvizuji. Je to lepší,“ odhalila v úvodu koncertu. A její slova se ukázala jako prorocká - přes repertoár zahraničních zpěvaček a několika tuzemských hitů se dostala až k Cestě kapely Kryštof. A jeden z posluchačů se přihlásil, že by si ji rád zazpíval. Sabina mu to ráda umožnila a doprovodila jej. Vzápětí mu na Matuškovy Slavíky v Madridu půjčila i kytaru. „Často to nedělám,“ pobavila hláškou a hit si s ním i zazpívala.

Dokázala od mikrofonu uhasit vznikající konflikt, zazpívala bez mikrofonu, když na chvíli vypadla elektřina a o přestávce sama obešla stoly s kloboukem v rámci dobrovolného vstupného.

S přibývajícím soumrakem se nálada uvolňovala a stále více přítomných si s chutí s interpretkou společně zazpívalo.