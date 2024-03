Slavnostní zahájení letošní sezony je sice naplánované až na poslední víkend v dubnu, předcházet mu ale budou tradiční velikonoční vyjížďky ze stanice Kolín-Sendražice do Býchor , kde bude sice zavřené občerstvení, ale připravený bude dětský park s herními prvky. Více prozradil ředitel řepařské dráhy v Kolíně Tomáš Vanča: „Po dlouhé době bude opět parní provoz, což je naše největší lákadlo. Parní lokomotivu jsme po necelých čtyřech měsících připravili do technického stavu, aby byla schopna provozu. Kromě velikonoční jízdy máme i doprovodné akce, jako třeba prodej perníčků,“ uvedl.

Areál stanice Kolín-Sendražice:

Zdroj: Petr Procházka

Opravy parní lokomotivy jsou technicky náročné a mohou trvat půl až tři čtvrtě roku. Proto potřebuje řepařská drážka druhou parní lokomotivu jako zálohu pro parní provoz od jara do podzimu. Dieselové lokomotivy nemají takové problémy a k dispozici je jich jako záloha několik. „Dieselové lokomotivy mají obvykle menší poruchy, které se opravují do tří týdnů, pokud to není generální oprava. U parní lokomotivy musí být vše v pořádku před sezonou. Minulý rok jsme opravovali parní stroje, letos tzv. šoupátka, což bylo nutné,“ prozradil Tomáš Vanča.

Řepařská drážka zrekonstruuje technický skvost

Kolínská řepařská drážka má momentálně k dispozici deset dieselových lokomotiv, z nichž asi šest je provozuschopných. Parní lokomotivy má drážka dvě, ale na druhé teprve začíná oprava. Jde o německou lokomotivu z roku 1943, a oprava bude trvat dva až tři roky. Kliknutín na obrázek zvětšit.Zdroj: Deník/Petr Procházka„Je to generální oprava ze šrotu, ale pořídili jsme technický skvost, raritu. Bude to třívrstvá lokomotiva, která bude přínosem pro kulturní dědictví České republiky,“ míní Vanča. Další akci spolek chystá na 27. a 28. dubna, kdy dojde ke slavnostnímu zahájení sezony 2024 s přepadáváním vlaku kovboji a dětskou výtvarnou soutěží. „Zároveň bych chtěl městu Kolín poděkovat za podporu. Dráha funguje na dobrovolnickém základě, s jednou zaměstnankyní a padesáti dobrovolníky, takže bez podpory města a firem bychom se neobešli,“ zdůraznil Vanča. Minulý rok drážka zprovoznila malou točnu v Býchorech, aby se mohla otáčet parní lokomotiva. Buduje se také depo pro lokomotivy a opravují se další vagóny. „Chystáme se zprovoznit novou dieselovou lokomotivu BN-60 H. Plánujeme také zlepšení občerstvení a zázemí pro návštěvníky ve spolupráci s městem,“ dodal Tomáš Vanča.