První část expozice ve stručnosti seznamuje s tím, co to vlastně hmyz je, představuje i jeho anatomii a prezentuje dvacet devět řádů hmyzu s jejich stručnou charakteristikou. Každý řád je doplněný příslušným 3D modelem, pod stropem visí obří vážka vytvořená podle fantazie i předpokladů, jak by mohla asi vypadat v pravěku. Dle velikosti řádu nechybí ani téměř tisíc exponátů ze sbírek muzea, především těch vyskytujících se na Kolínsku, které doplňují zástupci hmyzí říše z celého světa.