/FOTO, VIDEO/ Pod názvem Queenshow brázdí tuzemská pódia slovenská kapela, která vsadila na co nejpřesnější nápodobu legendární britské kapely Queen.

Koncert kapely Queenshow v Kolíně. | Video: Zdeněk Hejduk

Jejich největší akvizicí je slovenský zpěvák Jan Kukan, který i vizuálně připomíná frontmana originální skupiny Freddieho Mercuryho a pak italský kytarista Marco Giuseppe Di Marco, který přesvědčivě sází kytarová sóla Briana Maya. „Hraje na přesnou kopii kytary Red Special, kterou pro nás ve Francii vyrobil kytarář Mickaël Dansan. Jedinečný kytarový zvuk Briana Maya dotváří jeho stejná efektová sestava – legendární trebble booster Pete Cornish TB-83, TB-83 Extra Duplex, Boss CE1, a typická britská klasika Vox AC30 ve voxácké kytarové stěně. V písni Crazy Little Thing Called Love nesmí v kytarovém sólu chybět černý Fender Telecaster,“ shrnuli muzikanti technické parametry, na které jsou pyšní.

Zcela zaplněný sál více jak šesti stovkami fanoušků muziky Queen si večer užíval už od úvodního intra a rozjíždějící se show více či méně známých písniček. Večer otevřela svižná We Will Rock You, na pomalejší Somebody to Love usedl zpěvák ke klasickému pianu, na Love of My Life rozezněl Marco akustickou kytaru, frontman pochopitelně střídal převleky a oděvní doplňky, každý detail na pódiu hrál, nic nebylo zbytečné ani navíc. Přes jeden z největších hitů, Bohemian Rhapsody opět s úvodním klasickým klavírem, spěl koncert k závěru, jakoby jej ukončila publikum roztleskávající vypalovačka Hammer to Fall a úklona muzikantů.

Zdroj: Zdeněk Hejduk

Všem v sále ale bylo jasné, že takhle koncert skončit nemůže. Když zazněly úvodní kytarové riffy a Jan Kukan se na pódium vrátil s historickým vysavačem v rukách uvozující ikonický videoklip na skladbu I Want to Break Free, bylo jasné, že hudební večer ještě bude pokračovat. A také ano – kromě jiných si fanoušci ještě užili třeba rozhlasový hit Radio Ga Ga či píseň vítězů We Are the Champions, pocta královně God Save the Queen už zněla jen z reproduktorů za dohledu zpěváka s královskou korunou na hlavě.

Kdo měl zájem, mohl se pak ještě s celou kapelou vyfotit, odnést si autogram, případně si zakoupit nějaký suvenýr s jejím logem na památku.