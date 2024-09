Letos se přihlásilo čtrnáct týmů, kromě maminek na mateřské dovolené říkajících si Kitztown mámy to dají a studentů a pracovníků Odborné střední školy podnikatelské, kteří si to vloni vyzkoušeli poprvé a letos se rádi vrátili, se tentokrát poprvé přihlásil tým Zlatíčka vytvořený okolo kolínského zlatnictví Jana Vondráčka. Město Kolín pak vytvořilo hned dva týmy, a to pod označením A a B.

Klání ráno v amfiteátru odstartovala již tradičně bubenická show Dream Drum by Susha vedená známým kolínským bubeníkem a pedagogem Jaroslavem Suchánkem. V krásném letním počasí posádky absolvovali rozjížďky na dvě stě metrů a jeden kilometr. Putovní pohár starosty města Michaela Kašpara si po finálových jízdách odnesli Namydlený Bakers, na druhém místě se umístil jeho věčný rival a majitel již několik putovních pohárů Klub vodních sportů Samberk, bronz si odnesl tým říkající si Převážně neškodný. Stejné pořadí nakonec bylo i v závodě na dvě stě metrů. Titul Sympatie získalo mužstvo TJ Sokol Kolín. Vyhlašování provázely emoce, když pořadatelé svůj verdikt několikrát změnili.

Na Kmochově ostrově, kde se závody již osmnáct let konají, vyrostly nejen stánky jednotlivých týmu a občerstvení, ale bavili se i příchozí, především děti, na něž tu čekaly pohádky, bublinková dílnička, měly možnost si vyzkoušet žonglování, skákací hrad či aquazorbing. Kdo chtěl, mohl si zakoupit malování na obličej či dočasnou úpravu svého účesu nebo nechat vytvořit dočasné tetování. Svoje ležení zde postavili i kolínští skauti, slavnostní vyhlašování výsledků v amfiteátru doprovodilo taneční vystoupení skupiny Endorlino.