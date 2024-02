/FOTOGALERIE/ Na svojí výroční schůzi se v neděli po poledni sešli členové kolínského zapsaného spolku Klub přátel Františka Kmocha ve svém domovském kolínském sálu Na Zámecké.

Z výroční schůze Klubu přátel Františka Kmocha. | Foto: Zdeněk Hejduk

Zahájila ji tajemnice klubu Hana Zrůstová, která zároveň z důvodu nemoci omluvila předsedkyni Ludmilu Bílou. Celou schůzi tedy vedla sama tajemnice, shrnula celoroční činnost obnášející několik zájezdů na koncerty či festivaly dechových hudeb. A především nedělní taneční zábavy, které ale bohužel od časů covidové pandemie jsou méně navštěvovány, a proto se také konají méně častěji.

„K dnešnímu datu je nás sto padesát, před loňskou výroční schůzi to bylo sto sedmdesát sedm. Jsme spolkem s vysokým věkovým průměrem, samozřejmě, že i to hraje svou roli, ale není to jedinou příčinou poklesu členské základny,“ uvedla Zrůstová s tím, že když se připočítají kolektivní členové jako třeba Městská hudba Františka Kmocha nebo Suchdolanka, počet členů se zvýší, ti však neplatí členské příspěvky ve výši sto padesáti korun. I z těchto důvodů se loňské hospodaření propadlo do ztráty zhruba pětadvaceti tisíce korun. Naštěstí z minulých let má klub našetřeno, padesáti tisíci korunami jej také podporuje Město Kolín prostřednictvím grantu z Kulturní komise, o čemž informovala ekonomka klubu Dana Kašparová.

Coby hosty Hana Zrůstová přivítala Michala Krejčího, zástupce dechového orchestru Hradec Králové, Jiřího Fišera z Hasičského dechového orchestru Lysá nad Labem, zpěváka a častého kolínského návštěvníka, vokalistu nejen populární Krajanky Jiřího Škváru, kapelníka domácího orchestru Městské hudby Františka Kmocha Miloslava Bulína a jeho organizační vedoucí Jitku Křičkovou. Hezká slova patřila také dlouholeté vedoucí mažoretek Srdíčko a Kolíňáček Jarmile Pavlíčkové.

Posledně jmenovaní se také podíleli na následném programu – k tanci zahrál Malý dechový orchestr Městské hudby Františka Kmocha řízený Miloslavem Bulínem se zpěvákem Zdeňkem Libichem a jeho dcerou Adélou, přidal se i Jiří Škvára, v úvodu zatančily mažoretky Srdíčko.