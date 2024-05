/VIDEO, FOTO/ Před padesáti lety v mrazu ve sklepení hradu Houska, kam je pustil tehdejší hradní kastelán Sváťa Karásek, natočila kapela The Plastic People Of The Universe svoji debutovou desku, kterou v parafrázi na The Beatles a básníka, jehož texty na ní převážně zhudebnili, nazvali Egon Bondy’s Happy Hearts Club Benned.

Vladimír „Lábus“ Drápal, majitel gramofonové společnosti Guerilla Records a producent vydal toto album jak na CD, tak ve dvou exkluzivních vinylových podobách a uspořádal šestnácti bodové koncertní turné, jehož šestá zastávka se uskutečnila v pátek ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně.

Než se ale rozezněly temné tóny této kapely, naladila fanoušky hudební parta z nedalekého Nymburka pojmenovaná Oliverova dálka. Ta v minulosti s undergroundem také koketovala a pro tuto příležitost sáhla ke skladbě, kterou hrála před třiceti lety.

Padesáté výročí vydání debutové desky undergroundových Plastiků oslavila kapela koncertem | Video: Zdeněk Hejduk

„Není to jako Plastici před padesáti, ale i tak je to dost,“ smál se z pódia zpěvák Lukáš Trejbal. Za svůj pětačtyřicetiminutový set sklidili zasloužený potlesk, a dokonce několik hlasů z publika vyžadovalo přídavek. To už ale byla připravena skupina, která se pro tuto koncertní šňůru nazvala PPU Egon Bondy. „Vzhledem k rozštěpení původní kapely, a k tomu, že název The Plastik People Of The Universe je zaregistrován ochrannou známkou a nebyla vůbec vůle jej pro jarní turné propůjčit, respektovali jsme to a vypomohli si zkratkou, se kterou se Plastici, samozřejmě marně, pokoušeli po roce 1987 odehrát několik koncertů,“ vysvětli Drápal.

Kapelu pro ono turné tvoří především klávesista Josef Janíček, který se jako jediný podílel na natáčení všech předlistopadových alb Plastiků, ostatní muzikanti kapelou v různých fázích prošli – basista Ivan Bierhanzl, trombonista Vladimír Dědek, bubeník Jan Brabec a hráč na violoncello Tomáš Schilla, který si pódium společenského domu již několikrát vyzkoušel, naposledy s kapelou Echt! V osobitém soundu se muzikanti prošli všemi kultovními skladbami jako Podivuhodný mandarin, Šel pro krev, typickou zhudebněnou básní Egona Bondyho Toxika, končilo se pochopitelně „hity“ Kanárek a Magické noci, v nichž Vladimír Dědek rozezvučel theremin.

Fanoušci si pak vytleskali ještě dva přídavky. „Kolín byla šestou zastávkou na tomhle jarním turné, a kromě pražské Akropole, která byla vyprodaná a je to samozřejmě výjimečné místo, tak to byl zatím nejlepší koncert. Jak ze strany muzikantů, tak i místa, perfektní ozvučení, jsme nadšeni,“ pochvaloval si Vladimír Drápal, který v předsálí prodal valnou část z vynilových zásob tohoto originálního počinu.