Ta nese název Morávkova zpověď aneb věřím v boha a své pistole a coby akční historicko – faktografický román Pavla Černého byla důvodem k veškerému tomuto dění. Spisovatel, bývalý policista, elitní střelec a pedagog Černý se kolínským rodákem a členem skupiny Tří králů bojujícím proti fašistům zabývá dlouhá léta. V oblečení stylu Morávka, s kloboukem na hlavě a pistolemi za pasem neslezl dvě a půl hodiny z jeviště a přitom nenudil. „Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste přišli v neděli a v počasí, které spíše láká k vodě,“ vyslovil v úvodu díky nakonec zaplněnému hledišti.

Samozřejmě k sobě na začátku programu pozval starostu města Kolína Michaela Kašpara i senátora Pavla Kárníka, oba tuto akci podpořili a vyznali se ze svého kladného vztahu ke štábnímu kapitánu Václavu Morávkovi, který má v Kolíně dvě pamětní desky – na rodném domě a na budově Obchodní akademie, kde tehdy studoval gymnázium a o jeho odkaz se stará i společnost s jeho jménem v názvu organizující každý rok důstojný pietní akt. V úvodu kolínského shromáždění i v jeho závěru zahrál na kytaru a zazpíval muzikant Andy Seidl.

Autor knihy pozval na pódium postupně všechny, kteří se na jejím vzniku podíleli, ale připravil i několik zajímavých videoprojekcí zaznamenávajících třeba rekonstrukci známé historky o tom, jak Morávek unikl gestapákům z okna domu sjetím na lanku od antény a přišel při tom o dva články prstu nebo hledáním kulky v jiném bytě, kde údajně vystřílel na dvě stovky nábojů a gestapu uprchl po střechách. Jeviště si vyzkoušela i neteř Václava Morávka Jaroslava Karbanová, která pro možné příští pátrání po ostatcích svého strýce darovala svoji DNA, nakonec k ní Pavel Černý pozval i další příbuzné, ty nejmladší s několika „pra“ před příbuzenským stavem k Morávkovi.

Při vší úctě ke všem účinkujícím i řečníkům, nejvíce svým monologem zaujal herec Ondřej Vetchý, který se angažuje ve společnosti snažící se v hromadných hrobech nalézt a identifikovat pochované hrdiny. Vetchý zavzpomínal a pobavil svými filmovými začátky s režisérem Karlem Kachyňou, zmínil, proč si nezahrál Morávka ve filmu, i když to měl slíbené i nejnovější snímek Výjimečný stav s režisérem Hřebejkem. „Já mám rád všechnu svoji práci pod kontrolou a tady jsme si to jen zkoušeli a on už to bral. Je to klasická komedie, ale nevím, jestli se bude líbit. Zatím ji viděli intošové a ti se bavili, ale to není směroplatné, jsou to intoši,“ bavil publikum. Ale také pohovořil o

vlastenectví, mladých lidech, moderování kolínského pietního aktu i Kolínu. „Mám tu několik kamarádů, třeba Michala Novotného a kdybych se tu narodil, byl bych jako spolurodák hrdý na Václava Morávka,“ uzavřel svoji řeč s tím, že slíbil, že román načte coby audioknihu. Celé setkání ukončila píseň interpretovaná Andy Seidlem za asistence zdravících kolínských skautů, protože Václav Morávek coby mladík kolínský oddíl také navštěvoval. Část sálu tleskala vestoje a na velkém plátně zářila fotografie Václava Morávka s popiskem 120. výročí narození. Narodil se osmého srpna, tedy tři dny před tímto povedeným setkáním.