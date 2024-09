„Máte krásné kino,“ pochválili oba hned v úvodu svého příchodu po závěrečných filmových titulcích. Diváků nedorazilo moc, ale nikdo po promítání neodešel a beseda byla velmi zajímavá. „Evropská unie nikdy zákaz domácích zabíjaček pro Českou republiku nevydala, je to dezinformace, kterou i v tom filmu jedna z postav několikrát vyvrací,“ odpověděl Adam Martinec na jeden dotaz z publika. Toho zajímalo i obsazení režisérova otce a fakt, jestli pokyny syna - režiséra poslouchal. „Nedokázal jsem se odprostit od toho, že se koukám na svého otce,“ dodal k tomu režisér.

„Je to fenomén,“ odpověděl Martinec na dotaz, proč si vybral zrovna téma venkovské zabíjačky. Dalším tématem hovoru byl i fakt, že zahraniční koproducenti či promotéři filmových festivalů režisérovi nedoporučovali, aby zobrazil scénu zabití prasete, protože potom by jej na zahraniční festival nepřijali. „Zvíře jsme ve filmu nakonec nezabili, ale coby rekvizity byly třeba jitrnice. Je to podobné, jako když se ve filmu jí steaky, tak se taky neukazuje, jak zahynula kráva,“ dal příklad režisér Adam Martinec. Většina přítomných vydržela během projekce nesníst klobásu, kterou obdrželi při vstupu a odnášeli si ji tak domů.