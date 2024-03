Stezka má zatím devět zastávek ve stejném stylu, jako lidé znají už z lesoparku Borky. Do budoucna by ale mohly přibýt další spolu s lávkou přes vodu. Vzdělávací tabule jsou na svých místech už od prosince, kvůli počasí a povětrnostním podmínkám ale zůstávaly schované.

Tedy alespoň ty, na které se nevrhli vandalové. Ti totiž na sebe nenechali dlouho čekat a ještě před oficiálním zprovozněním stezky tabule rozbalili a některé dokonce i poškodili, jak na svém facebookovém profilu komentoval starosta Kolína Michael Kašpar: „Naučná stezka Peklo ještě nebyla otevřena, ale brzy ji otevřeme a dáme dohromady po těch, kteří tohle dělají.“

Na své si přijdou i děti

Informace na tabulích se týkají historie lokality kolem rybníku Peklo, hospodaření s vodou či historie mlýnů, které se tam v minulosti nacházely. Část dřevěných tabulí je vždy naučná, část se ale zaměřuje také na menší děti a je spíše herního charakteru. Nebezpečné srázy na horní části nyní lemuje nový dřevěný plot. Součástí stezky by se také brzy měla stát hra do mobilního telefonu, podobná té, kterou město vymyslelo pro naučnou stezku v lesoparku Borky.

„S odborem životního prostředí jsme to navíc vymysleli tak, že hry budou dvě. Ještě nebudu prozrazovat téma, ale týkat se to bude Pekla a vody. Jedna se bude spouštět z jednoho konce trasy a druhá z opačného,“ prozradil starosta Kašpar. Město tím chce lidi motivovat k tomu, aby trasu chodili oběma směry a zároveň, aby cesta byla ještě atraktivnější.

Projekt naučné stezky zpracovala společnost Awocado z Hradce Králové, která už pro Kolín navrhla a realizovala naučnou stezku v Borkách. Nová stezka začíná u moštárny a končí na druhé straně Pekla. „Cedule jsou stejné, jak lidé znají z lesoparku Borky. S těmi jsme spokojení, takže jsme neměli důvod k tomu neoslovit tutéž firmu,“ řekl Kašpar. Celá stezka včetně výroby devíti tabulí, grafického zpracování a namalování obrázků vyšla na 433 tisíc korun.

Chystá se druhá část

Již nyní řeší radnice i další prodloužení naučné stezky Peklo pod skálu a částečně přes vodní hladinu. To se momentálně projektuje, jelikož budou nezbytné stavební úpravy. „Měla by to být druhá fáze tohoto projektu. Počítáme s tím, máme na to připravené finance. Ale je to trochu složitější, protože pro dokončení okruhu se budou muset lidé dostat nahoru po skále, takže se musí vyřešit bezpečnost,“ doplnil Michael Kašpar. Sráz je to opravdu prudký, takže budou zřejmě nutné i stavební úpravy.