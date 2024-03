Stezka má devět zastávek

Stezka má zatím devět zastávek ve stejném stylu, jako lidé znají už z lesoparku Borky. Do budoucna by ale mohly přibýt další spolu s lávkou přes vodu. Pokračování čeká projektování, jelikož budou nezbytné stavební úpravy. „Měla by to být druhá fáze tohoto projektu. Počítáme s tím, máme na to připravené finance. Ale je to trochu složitější, protože pro dokončení okruhu se budou muset lidé dostat nahoru po skále, takže se musí vyřešit bezpečnost,“ uvedl Michael Kašpar s tím, že konkrétní termín realizace druhé etapy zatím známý není.

Již nyní si ale lidé mohou na svém mobilním telefonu zahrát dvě hry, které je stezkou provedou. Jedna má při tom začátek u tabule číslo jedna vedle moštárny, druhá pak na opačné straně stezky u tabule číslo 9. „Součástí stezky jsou dvě geolokační hry do mobilu. Úmyslně každá začíná na opačné straně, aby si lidé prošli cestu oběma směry. Jedna se jmenuje „Vodník z Pekla“ a druhá je „Láska mlynářská“, přičemž první jmenovaná je zaměřená spíše pro děti,“ upřesnil Kašpar.

Část cedulí je určena dětem

Projekt naučné stezky zpracovala společnost Awocado z Hradce Králové, která už pro Kolín navrhla a realizovala naučnou stezku v Borkách. „Cedule jsou stejné, jak lidé znají z lesoparku Borky. S těmi jsme spokojení, takže jsme neměli důvod k tomu neoslovit tutéž firmu,“ řekl Kašpar. Informace na tabulích se týkají historie lokality kolem rybníku Peklo, hospodaření s vodou či historie mlýnů, které se tam v minulosti nacházely. Část dřevěných tabulí je vždy naučná, část se ale zaměřuje také na menší děti a je spíše herního charakteru.

Tabule naučné stezky byly přes zimu zabalené v igelitových obalech, to však bohužel neuniklo některým vandalům. Ti totiž na sebe nenechali dlouho čekat a ještě před oficiálním zprovozněním stezky tabule rozbalili a některé dokonce i poškodili. Vše už je ale opravené a funkční.