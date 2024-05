/FOTOGALERIE/ Už od roku 2010, samozřejmě s výjimkou kovidové pauzy, se ve velkém sále kolínského městského společenského domu scházejí členové hádankářských a křížovkářských kroužků z celé republiky, aby změřili své síly na Mistrovství České republiky kroužků v řešení hádanek a křížovek.

Z mistrovství republiky luštitelů se konalo v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Zjistili jsme, že Kolín je pro nás ideální především pro výborné vlakové spojení. Za ta léta jsme si zde navíc vytvořili i přátelské vztahy, organizace funguje perfektně a finančně nás podporuje i samotné Město Kolín,“ pochvaloval si spolupráci Dušan Karkuš, místopředseda pořádajícího Českého svazu hádankářů a křížovkářů.

Organizačně pomáhá i místní křížovkářský kroužek Jarabáček. V posledních letech se o vítězné vavříny perou především kroužky z Ostravy a Brna. Letos tým, říkající si Ostraváci, zvítězil jak v luštění křížovek, tak i hádanek.

Sběratelé se sešli nadlouho naposledy. Své poklady představí zase až v září

Do tvaru křížovek tentokrát jejich autor ukryl známá díla českých malířů. „Tým předluštitelů si je zkoušel vyluštit, no musím přiznat, že nám to trvalo déle než tu hodinu a půl, co na to budete mít vy,“ vtipkoval Karkuš do mikrofonu před tím, než si luštitelé rozlepili obálky. Nejrychlejší byli tedy Ostraváci z Ostravy, na druhém místě se umístili Kabrňáci z Brna a bronzové medaile si z Kolína do Olomouce odvezl tým říkající si Ječmínek. Pomyslnou bramborovou medaili získali Hanáci z Prostějova a na pátém místě skončil kroužek říkající si Staré hnízdo z Prahy.

V hádankách bylo pořadí na prvních místech stejné, role favoritů potvrdili Ostraváci a Kabrňáci, třetí příčku obsadili pražští Podskaláci. Stejně jako v luštění křížovek i tady byli čtvrtí prostějovští Hanáci a pátou příčku obsadili Příbramáci z Příbrami.