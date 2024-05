Čtvrtek 9. 5. od 19.00

Figaro

komedie

Hudební komedie se zpěvy podle známé Mozartovy opery o záletném hraběti, kterého potrestá i napraví láska, důvtip a šarm vlastní manželky, ale hlavně mazaného sluhy Figara a jeho vtipné a energické snoubenky Zuzanky…Mozartův "sinspiel" nejen pro milovníky geniální nesmrtelné hudby. Délka představení: cca 120 minut

Uvádí Divadlo A. Dvořáka Příbram

Sobota 11. 5. od 14.00

Přehlídka tanečních (STAPPT)

Přehlídka tanečních oborů ZUŠ a tanečních škol pedagogů sdružených ve STAPPT navazuje na tradiční přehlídky z minulých let. Vystupují žáci pedagogů, kteří učí na ZUŠ nejen ve Středočeském kraji, ale i žáci soukromých tanečních škol.

Neděle 12. 5. od 14.00

Veselá pouť

loutková revue

Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí - do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. Jako hosté v ní vystoupí i známí kamarádi z televizní obrazovky, Jů a Hele a společně se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace. Zajímavostí této unikátních loutkové revue jsou černo-divadelní scény a loutky v nadživotní velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé diváky. Komické dialogy se střídají s písničkami a soutěžemi, kterých se děti samy účastní. Aktivně jsou však do děje zapojeni všichni diváci. Délka představení cca 60 min. bez přestávky

Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 10 let