/FOTO, VIDEO/ Nadcházející sváteční dny si mohou zájemci zpestřit výletem do skanzenu v Kouřimi. S výjimkou Štědrého dne, 1. svátku vánočního a Silvestru je muzeum lidových staveb otevřené návštěvníkům. Ti zde mohou mimo jiné obdivovat výstavu věnovanou adventním a vánočním zvykům.

Z Adventní neděle v kouřimském skanzenu. | Foto: Václav Šolta

Kouřimský skanzen bude mít v době svátků otevřeno. Muzeum na to upozornilo na svém Facebooku. Návštěvníci mohou přijet v sobotu 23. prosince a ve dnech od 26. do 30. prosince vždy od 10 do 16 hodin. Naproti tomu 24., 25. a 31. prosince bude zavřeno.

V těchto dnech je ve skanzenu připravena výstava, která příchozí přenese do dob dávno minulých a představí jim, jaké zvyky se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří králů.

Webu Muzea lidových staveb Kouřim připomíná, že výstava je rozdělena na instalace jednotlivých stavebních, přičemž každý chalupa ukazuje něco jiného. Například chalupa z Budče přibližuje atmosféru přástek s tradičním pohoštěním, různé způsoby věštění a obchůzky maškar - Barborek, Ambrože a Lucek. Světnici domku z Krchleb představuje tradici mikulášské nadílky. V rychtě z Bradlecké Lhoty se pak návštěvníci přenesou do doby vlastních vánočních svátků.

„Prohlédnete si svátečně vyzdobenou světnici s prostřeným štědrovečerním stolem, stromkem, betlémem a svatoštěpánskou výslužkou pro služebnou čeleď. Ve světnici statku z Týřovic si připomenete tradici vánočního koledování, zejména obchůzek sv. Tří králů. Instalace v domě z Jílového - Kamenné vás seznámí s dnes téměř zapomenutými adventními a vánočními obyčeji původního německého obyvatelstva v Podkrušnohoří,“ zve web skanzenu.