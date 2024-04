/FOTO, VIDEO/ Téměř na den po čtyřiadvaceti letech se do Kolína vrátila undergroundová kapela Umělá hmota, tenkrát hrála ve štítarské hospodě La France, ve čtvrtek vystoupila v Baru Pod Hodinama.

Koncert kapely Umělá hmota v Kolíně. | Video: Zdeněk Hejduk

Do baru, který je doménou spíše mladé generace a jejich muziky, tentokrát dorazili nejen pamětníci, mezi nimiž byl třeba muzikant a překladatel Jiří Popel, senátor Pavel Kárník s manželkou, ředitel místní základní umělecké školy Michal Dubnický s výtvarníky, nebo zpěvačka Daniela Litváková – Čelková, ale i několik místních mladých muzikantů a vůbec mladších fanoušků muziky. Všechny dohromady přilákala hudba kapely Umělá hmota v čele se zpěvákem Milanem Dino Vopálkou, která stála před pěti desítkami let u základů tuzemského undergroundu.

Po několika personálních změnách dnes v kapele hraje na basovou kytaru Petr Kumandžas, známý kromě jiných třeba ze svého projektu Jolly Joker and the Plastic Beatles of the Universe, kytaristu Daniela Lundáka si pamětníci vybavují z kapely Půl tváře, klávesista Vojta Starý, který Umělé hmotě dodává charakteristický a nádherný zvuk hammondových varhan, hraje v jedné z odnoží legendárních Plastic People of the Universe, v mnoha seskupeních působil i bubeník Jakub Stankovič.

Dnes více jak padesátiletá skupina nehraje vůbec starobu, kapela šlape a téměř sedmdesátiletý frontman Vopálka sršel v Kolíně energií. Koncert odstartovali skladbou Znovuzrození, zazněly i legendární Brouci či Uši. Když Dino Vopálka uvedl titulní jedné z desek, vtipnou Barbaru, jeden z fanoušků jen slastně nahlas vydechl. Po závěrečné Vymakání si fanoušci vytleskali a vykřičeli ještě přídavek a v okamžité anketě publika zvítězila nad pomalou rychlá skladba. „Nedělá se to, ale tak zopakujeme ještě jednou Fortunu,“ rozhodl Milan Dino Vopálka o tečce příjemného večera.