/FOTOGALERIE/ Celkem šestnáct koncertních zastávek včetně výjezdů do Francie, Německa či Polska má turné originálního projektu ALMA – Misterios del Amor, které odstartovalo ke konci května v Rožnově pod Radhoštěm a ve čtvrteční podvečer se zastavilo v kolínské synagoze.

Vzhledem k tomu, že vokalistkou tohoto projektu je v Kolíně velice populární místní zpěvačka Eliška Tesařová Šeráková, byla synagoga zaplněná do posledního místa. A také oproti jiným zde se odehrávajícím koncertům doznala několika změn – pódium rozzářily reflektory, prostory včetně zábradlí před oltářem rozsvítily květiny, stěny zdobily ilustrace k písním od svěřenců gymnazijní profesorky Jiřiny Kotykové a celým prostorem se nesla omamná vůně zapálených svíček a tyčinek.

Pokud se nějaká muzika do těchto prostor hodí, je to právě tato, muzikanti se zpěvačkou totiž interpretují především písně sefardských Židů a středomořské. Rozdávaný program z každé písně nabídl kousek českého překladu, do atmosféry posluchače zavedla i zpěvačka Eliška. Kromě ní kapelu tvoří ještě flétnistka Marta Kratochvílová, hráč na kontrabas Marian Friedl, perkusista Kamil Slezák a hráč na loutnu, kytaru a nástroj zvaný theoba Jan Čižmař. Coby hosté se představily další zpěvačka Simona Balko a hráčka na violu da gamba Magda Uhlířová.

Simona Balko společně s hebraistkou Terezií Dubivovou a fotografkou Petrou Kvačkovou také zhruba v polovině koncertu pokřtily novou desku, ke které muzikanti celé turné jedou. Niterná muzika interpretovaná i na mnoho netradičních nástrojů a zpívaná v neznámém jazyce si v závěru vysloužila mohutný aplaus a pochopitelně přídavek. Bonusem po posledním odehraném akordu bylo pro návštěvníky podávané občerstvení zdarma.