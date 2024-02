/FOTO/ Již po několikáté přijel do Městského společenského domu Kolín hypnotizér Jakub Kroulík, aby předvedl tento druh umění v praxi.

Hypnotizérská akce Jakuba Kroulíka v Kolíně. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

„Asi každý z vás, co tady sedíte, by dokázal zahrát nějakou melodii na housle, pokud by tomu věnoval nějaký čas a energii, ale dosáhnout mistrovsví Šporcla, Svěceného nebo dokonce Paganiniho, to už je něco jiného,“ přirovnal v úvodu večera, když nejdříve pohovořil o historii hypnózy.

Poté několik desítek diváků v komorním sále společenského domu vyzval k jednoduchým dýchacím cvičením a podle jejich reakcí pak ty nejvíce vstřícné pozval na pódium. Jedna dáma se po usednutí na židli omluvila s tím, že má křeče v rukách a na seanci se necítí. Byla proto pozvána náhradnice, která už ale tak tvárná nebyla.

Coby nejvíce spolupracujícím médiem se ukázala dáma, která přicestovala z Pátku u Poděbrad a už v úvodu po krátké hypnóze padala ve spánku ve stoje na všechny strany v rámci hypnotizérových prezentací. Jakub Kroulík pak postupně uspal na pódiu pána ve středním věku, který se představil jako Luboš a jednoho mladíka, slečnu a tři dámy. Ti všichni se pak ve spánku smáli, třásli zimou či se paní Dana představovala jako Tomáš Gariggue Masaryk, došlo i na hypnózu pomocí dopisu. Nakonec se všichni zdárně probudili do současného světa.

„Bylo to úžasné, jsem nádherně odpočatá, a dokonce mě přestala bolet hlava,“ pochvalovala si paní Květa, ona návštěvnice od Poděbrad. Pak už došlo na osobní setkání a povídání s ostatními přítomnými diváky.