„Pro letošní máme i novinku - a to Speed flip. Atrakce stojí u Starých lázní, více nebudu prozrazovat, návštěvníci uvidí sami," říká Josef Tříška, který je, stejně jako větší Sedlecké, již 26 let organizátorem kolínské posvícenské pouti.

Kromě zmíněné novinky vyzdvihl organizátor i další atrakce: „Samozřejmě budou i klasiky Extreme, labudě, K2 nebo autodrom," vyjmenoval Tříška. Celkem se letos mohou návštěvníci pouti těšit na třicet atrakcí včetně střelnic.

Otevřeno je ve čtvrtek do 22. hodiny, v pátek a sobotu do 23. hodiny a v neděli a pondělí, které je posledním dnem, do 22 hodin.