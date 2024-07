Program otevřela již patnáct minut po 18. hodině hudební parta z Mladé Boleslavi říkající si Bikiny, která se umístila na třetím místě v hudební soutěži Skutečná liga. Předvedla pestrou směs rocku, punku, popu, rokenrolu a dokonce i country, kterou bohužel srážely někdy až infantilní texty. V písni Bejby, nesahej mi na volant si vystačila jen s touto větou, ale fanoušky zatím jen sedící na schodech amfiteátru poměrně zaujala, a právě tyto slogany se zpívali s muzikanty na pódiu.

Open Air Music v Kolíně, 6. července 2024 | Video: Zdeněk Hejduk

Že následující Poetika je jiný level na naznačil už fakt, že se náhle především fanynkami zaplnila i plocha amfiteátru, nakonec hity kapely trhaly často rekordy v poslechovosti na všech platformách. V interpretaci jejich pop rocku se zpěvák Ondřej Brejška neváhal vydat mezi fanoušky s mikrofonem, ekvilibristický bubeník David Nevděčný se při unplugged zahraných Stáncích od bratrů Nedvědů vyšplhal na konstrukci pódia, nechyběly ani vystřelené konfety. Jejich hudební set si užily nejen skalní fanynky, ale rozpohybovaly napříč věkovým spektrem i ty, které přišly na hlavní hvězdy.

Kapela Jelen hrábla do strun a udeřila do několika bicích nástrojů přesně o půl desáté večerní, po třetí písničce se ale stalo to, čeho se všichni do té doby surfující na mobilních meteorologických radarech obávali – začalo pršet. Naštěstí ale bylo pořád teplo, takže kdo měl, nasadil pláštěnky, sedící roztáhli deštníky a ostatní se o to víc pohybovali a dobrá nálada pokračovala.

Po hitu Klidná jako voda sáhla kapela k písni Co bylo dál?, kterou natočila coby úvodní znělku k seriálu Všechny moje lásky, tam zpívající Janu Kirschner zde nahradila zpěvačka Adéla, která od té doby už na pódiu zůstala. Kromě všech už dávno proslavených kapelních písní, připomněl Jelen i desku a koncerty věnované evergreenům Michala Tučného, a to jeho peckou Spím v obilí.

Skladba Ještě jednu noc koncert ukončila, a přestože pořád pršelo, bylo jasné, že ještě definitivně skončit nemůže, protože ten největší hit ještě nezazněl. Magdaléna se ozvala vzápětí a tečku udělala skladba Miluju tě. Pak muzikanti pozvali fanoušky mající zájem na pódium pod střechu ke společnému focení či pro podpisy.