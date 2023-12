/FOTO/ Naposledy v letošním roce se v saloncích kolínského městského společenského domu sešli v sobotu dopoledne sběratelé především mincí, pohledů a známek.

Setkání sběratelů v Městském společenském domě Kolín, 9. prosince 2023 | Foto: Zdeněk Hejduk

Pořadatelé stále oslovují k návštěvě nejen tyto sběratelé, ale také lidi, kteří by se chtěli zbavit zboží spadajícího do označení bleší trh, které by mohlo oslovit zase jiné zájemce. Toto přání tentokrát vyslyšel pár, který dorazil až z Havlíčkova Brodu a přivezl pestrý sortiment knih a našel půdu zájmu i mezi samotnými účastníky setkání. Jeden z nich si koupil knihu Z Buzuluku do Prahy i s podpisem autora, mimo jiné jednoho z komunistických prezidentů Ludvíka Svobody. Svého nového majitele našla i grafická publikace ilustrující písničky kapely Žlutého psa.

„Vidím to všude okolo sebe, i na svých vnucích, že sběratelství upadá, mladí sbírají tak maximálně kartičky Pokémonů,“ posteskl si jeden z pravidelných účastníků v důchodovém věku.

„Uvažovali jsme, jestli ve sběratelských setkáních pokračovat, ale nakonec jsme do toho ještě šli, nakonec jde jen o to, jednou do měsíce vstát dříve a přijít. Pak je to povětšinou příjemné sekání,“ dodal jeden ze zaměstnanců společenského domu.

V novém roce se tedy sběratelé poprvé setkají už v sobotu 13. ledna.