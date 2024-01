Více jak padesátka studentů tříd P2 a ME 4 Střední odborné školy stavební Kolín zahájila v pátek večer maraton více jak dvaceti letošních bálů konaných v místním městském společenském domě. Z loňska nasazenou kvalitativní laťku školního videa neshodili ani letos, tentokrát vsadili na parodii filmu Muži v černém, na což navázalo i ve stejném stylu připravené předtančení.

Úvodní ples Městského společenského domu v Kolíně v podání studentů místní Střední odborné školy stavební. | Video: Zdeněk Hejduk

Než se studenti převlékli do gala, vyplnili čas tanečníci kolínského Tanečního klubu CrossDance a pečeckého souboru DC Glow. Ani tento čas ale nestačil na to, aby se všichni včas sešli před pódiem.

Prázdný čas vyplnil ředitel školy Jindřich Synek se svojí již tradiční plesovou image prince s konfetou na čele: „Naše škola je největší střední školou ve Středočeském kraji,“ pochlubil se, aby vzápětí vyzval maturanty: “Máte tři minuty na to, abyste se dostavili, jinak budete mít problém se mnou. Čeká vás maturita, ale zatím jste blbí,“ bavil studenty i jejich rodiče.

Nakonec si všichni užili svoji chvíli slávy na červeném koberci, aby poté převzali stuhu z rukou třídních učitelů Kateřiny Novotné a Miroslava Korčáka, za studenty auditorium pozdravili Eliška Dittmajerová a Antonín Bíška.

Po přípitku, společném focení a posbírání peněz naházených rodiči a příbuznými pro štěstí u maturity už následoval taneční rej v režii kapely Paragraf 202 se zpěvačkou Janou Bechyňovou a podporovaný zde poprvé použitou pohybující se světelnou rampou Martina Braniše. Do salónků lákal tanečníky DJ a celým večerem provázel Nikos Mach.

Z tradičního půlnočního překvapení s mnoha světovými hity, pány svlečenými do historických plavek i růžových boxerek včetně lehké travesti show vybočovala nádherná parodie na klip písně I Want To Break Free kapely Queen s opravdově ztvárněným Freddim Mercurym nejdelším studentem z přítomných maturantů, který tak odčinil své chlemtání piva z nůžkami rozbité plechovky o slavnostním nástupu.

Nechyběla ani tombola a po druhé hodině ranní rozjetí studenti i jejich doprovody spěchali na after party do Starých lázní, kde je čekala zábava do kuropění.