Známý klavírista Matyáš Novák nadchl členy Kruhu přátel hudby

/FOTO, VIDEO/ Že to bude výjimečný večer nasvědčovaly už telefonáty v průběhu týdne informující se o předprodeji vstupenek. Jenže valná většina návštěvníků koncertů Kruhu přátel hudby vlastní permanentní legitimaci na celý rok a vstupenek před koncerty se prodá nejvýše pár kusů a to spíše výjimečně. Předposlední dubnové úterý si jich zájemci vyžádali několik desítek. Do komorního sálu Městského společenského domu v Kolíně totiž přijel excelentní klavírista Matyáš Novák.

Koncert klavíristy Matyáše Nováka v Kolíně. | Video: Zdeněk Hejduk