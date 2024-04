V kolínském společenském domě se představily všechny varianty punkové muziky

/VIDEO, FOTO/ Jen několik zastávek má turné tří punkových kapel nazvané No Time For a Long Tour, Part I, které se v pátek zastavilo v kolínském městském společenském domě, kde se ke skupinám Covers for Lovers, ZakázanÝovoce a Jaksi Taksi přidala ještě domácí Prasákův gauč.

Z turné punkových kapel Covers for Lovers, ZakázanÝovoce a Jaksi Taksi, k nimž se přidal v Kolíně Prasákův gauč. | Video: Zdeněk Hejduk