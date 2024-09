Oněmi přáteli jsou hráč na klávesy, kytaru, ukulele a foukací harmoniku, ale také skladatel, textař a manažer mnoha kapela Ondřej Fencl, kytarista a perkusionista.kytarista Michal Hnátek a zpěvačka Spirituál kvintetu Veronika Součková. A samozřejmě rockový Paganini houslista Jan Hrubý hrající třeba kromě své kapely Kukulín v současnosti s Michalem Prokopem ve Framus Five a v minulosti ve skupině Etc… Vladimíra Mišíka.

Koncert houslisty Jana Hrubého a jeho hudebních přátel v Kolíně, 12. září 2024 | Video: Zdeněk Hejduk

Právě od letenského barda zazněla hned druhá skladba večera, legendární Špejchar blues, během koncertu došlo ještě třeba na Sladké je žít, Velikej hever nebo nesmrtelnou Variaci na renesanční téma. Několika legendárními písničkami z repertoáru Spirituál kvintetu, jako třeba Širý proud nebo Krutá válka přispěla zpěvačka Veronika Součková, další pak pocházely z desek Fenclova Hromosvodu.

„V tomto složení hrajeme tak jednou do roka, včera jsme si museli dát zkoušku, je to taková exkluzivní záležitost. A vznikla tak, že jak hrajeme s Vladimírem Mertou, tak on jednou nedorazil, my to zkusili bez něj a zjistili jsme, že to jde,“ vysvětlil kapelník Fencl.

Koncert ukončila skladba Urpín, opět z repertoáru Hromosvodu, fanoušci si vytleskali ještě přídavek. „Zazpívejte si ji s námi, protože já nemám takový hlas, jako Michal Prokop,“ vyzval Ondřej Fencl u přídavkové a hodně slavné skladby Blues o spolykaných slovech známější jako Funebráci.