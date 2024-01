/FOTO/ Výstavy kresleného humoru v čítárně knihovny jsou v Kolíně již nedílnou tradicí, která patří k začátku roku. Letos si zájemci mohou prohlédnout díla Jaroslava Dostála. Ty jsou zde k vidění až do konce února.

Vernisáž výstavy Dostál stokrát jinak v kolínské knihovně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Opravdu to letí. Je to už jedenáct let, kdy se společně potkali kolínský humorista a polovina autorské dvojice NOS vytvářející kreslené vtipy, tedy Jiří Novák a Jaroslav Skoupý s tehdejším ředitelem kolínské Městské knihovny Pavlem Kárníkem a vymysleli, že vždy na začátku roku zorganizují v čítárně knihovny výstavu kresleného humoru. Ředitel se během let proměnil v senátora za kolínský obvod, ale tradice trvá dál, teď už pod taktovkou současné ředitelky Libuše Vodičkové.

Na jedenáctou výstavu pozval jejich kurátor Jaroslav Skoupý letos čtyřiaosmdesátiletého Jaroslava Dostála a expozici nazvali Dostál stokrát jinak.

„Humor publikuje od roku1966. Je zakládajícím členem České unie karikaturistů. Ve své nejaktivnější době, kromě rugby neboli prohánění šišatého míče, vytvořil spoustu vtipů se sportovní tématikou, šíře jeho humoristického záběru je však mnohem širší,“ představil Skoupý autora.

Kromě ekologického humoru, vtipů politických či z běžného života, nechybí ani ty týkající se knih, jejich psaní i samotných knihoven. „Od dětství jsem náruživým čtenářem. Když jsem zjistil, že se má výstava uskuteční v knihovně, byl jsem nadšený a nějaké knihovnické vtipy jsem vybral a pár jich dokonce vymyslel a nakreslil přímo pro tyto prostory, které jsou navíc opravdu nádherné,“ vyznal se autor.

Vernisáž, která se odehrála minulý týden, hudebně doprovodil kytarista Jiří Červín.