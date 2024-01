/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nadcházející letní olympiádu si jako motiv svého maturitního plesu vybrali studenti oktávy kolínského gymnázia. Pobavili úvodním videem, kde se coby reprezentanti jednotlivých sportů zásadně lepšili, a to pod přímým vedením svých pedagogů, nebo trénováním třeba kolínské závodnice Renaty Hoppové nebo na dálku povzbuzeni ve videu takovými mistry v oboru jako fotbalistou Tomášem Rosickým, tenistkou Barborou Strýcovou či hokejistou a v tomto případě golfistou Patrikem Eliášem.

Maturitní ples oktávy kolínského gymnázia v Městském společenském domě v Kolíně: slavnostní přípitek | Video: Zdeněk Hejduk

Na dění na plátně navázalo předtančení studentů v nápadité a hodně sportovní choreografii oblečených v olympijských tričkách. „Většina z nich sportuje,“ prozradil moderátor Jakub Kotek. Víceméně sportovní byl program, v němž nejdříve své umění na provizorních tatami předvedli členové místního judistického oddílu Lenka Slunéčková a Lukáš Ludra, efektní tanec s ledkovými křídly předvedly členky souboru Fantastic Art a vykouzlily i nápis gymnázia.

Za studenty pak promluvili Daniela Šubotníková, která i celý bál organizovala, a Martin Šebesta. Naposledy na pódium vystoupal do důchodu odcházející ředitel školy Ivo Zachař, který dostal šerpu s nápisem nejlepší ředitel, dárek a emotivní slova na rozloučenou. Ještě před tím k přítomným promluvil: „Mezi sporty nebyl šplh, což mi ale vůbec nevadí. Heslo olympijských her zní, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, ale u maturity je to naopak. Já jen doufám, že nebude potřeba červená karta, proto ji tu trhám,“ pronesl mimo jiné a přetrhl kartu vyňatou z náprsní kapsy.

Pak už patřil sál maturujícím studentům, kteří po jednom přecházeli po červeném koberci, když si před tím vyslechli přímo na tělo odrecitovanou básničku, které na každého z nich napsala jedna ze spolužaček a dostali šerpu od třídní učitelky Petry Roučové. Po přípitku, společné fotografii i s pedagogy, sesbíráním mincí naházených pro štěstí už došlo na tanec za doprovodu kapely Paragraf 202 se zpěvačkou Janou Bechyňovou, nechybělo losování atraktivních hlavních cen tomboly i tradiční studentské půlnoční překvapení.

Zdroj: Deník/Petr Procházka

To se jako obvykle neslo v humorném duchu, když se na parketu jako první objevila hudební kapela. Následovala sólo taneční vystoupení jedné z maturantek, na které navázala další skupinka tancem korejského interpreta Psy s názvem Gangnam Style. Po vystoupení čtyř Santa Clausů a mnoha dalších tanečních kouscích své půlnoční představení oktavání zakončili mašinkou.