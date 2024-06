Určitě se mohou těšit na dvě stage. Na taneční elektronickou hudbu, kde bude vystupovat největší český DJ Manene. Dále se na hlavní stage mohou těšit na velká rapová jména jako je Yzomandias, přijede i slovenský Gleb, a také čeští velcí hiphopoví interpreti jako PTK, Ektor, Cashanova Bulhar a doplní to ještě Ben Cristovao.

Mění se oproti minulým ročníkům něco kromě interpretů?

Snažíme se o další vylepšení v oblasti techniky. Budeme mít zase ještě kvalitnější zvuk. Bude tam ještě více světel, takže show bude ještě více propracovanější. Připravujeme i nějaký ceremoniál v podobě 3D animací a vizualizací spojenými se světelnou show.

Jaký bude doprovodný program?

Tím je v podstatě ještě ta druhá stage, kde bude elektronická hudba. A samozřejmě nějaké vyžití chystá Futurum, které tam bude mít svoji zónu. Tiger Energy Drink tam bude mít své zóny, takže tam bude spoustu aktivit a věcí, který se tam dají dělat.

Je nějaký interpret, který letos nevyšel, ale rádi byste jej tady viděl třeba příště?

Tak rozhodně jsou to Callin a Viktor Sheen, kteří bohužel pro tento ročník mají exkluzivitu jen u nějakých festivalů, ale věříme, že příští rok by nám určitě alespoň jeden z nich měl vyjít.

Jaké se chystá občerstvení?

Občerstvení jsme tento rok posílili. Lidé se můžou těšit na klasiky, jako jsou klobásy, hranolky, langoše, hamburgery, závitky. Určitě tam bude i něco ze sladkého, bude tam churros, palačinky. Nebudou chybět bramborové spirálky a vlastně i pizza. Catering jsme se snažili posílit co nejvíce. Takže co se týče jídla, tak to bude velice rozmanité.

Uspořádání takové akce určitě s sebou nese i zařizování, ať už zdravotní pomoci či jiné. Je to hodně složité?

Samozřejmě na tu přípravu je to složitější, ale tím, že člověk už to dělá několikátý ročník, tak už ví, kam sáhnout a už to není tak problematické. Už se furt berou ti stejní lidé, takže není potřeba nic dotahovat, protože to bylo vždycky nadimenzované dobře. Budou tam i 4 zdravotníci, 4 hasiči. Dbáme na bezpečnost, aby bylo vše v pořádku, takže dorazí i dostatečný počet členů ochranky.

Máte nějaké doporučení pro ty, kteří se chystají dorazit?

Já si myslím, že je hlavní, aby všichni pili dostatek vody, protože pokud jsou v tom amfiteátru a je tam hodně lidí, tvoří se tam větší teplota a někteří chtějí být celou dobu vepředu, mít tam svoje místa a někdy se stane, že nedostanou ani pro tu vodu. Lahve s vodou pro tyto diváky kteří jsou vepředu, rozdáváme. Nechceme, aby nám tam někdo kolaboval.

Jinak v podstatě, co se týče nějakého doporučení, ať si vezmou hotovost i karty, protože u nás se dá platit obojím a ať přijdou s dobrou náladou.