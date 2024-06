Program začne v 15 hodin, kdy síly změří dětští zástupci obou sportů. Spoluorganizátor akce Tomáš Šulc uvedl, že zazáří věková kategorie do 13 let. „Od 16 hodin by pak mělo dojít na samotný souboj legend. Ty se utkají ve formátu klasického utkání na 2x45 minut. Každý tým bude mít k dispozici asi dvacet hráčů,“ sdělil.

Nápad zorganizovat takovou akci vznikl loni na podzim ve spolupráci s Václavem Čtvrtečkou, který se s Tomášem Šulcem na pořadatelství podílí. „Před dvěma lety jsme tu měli Real Top Praha, tým složený z osobností. I z toho fotbalu mířily peníze na charitu, a tak nás napadlo, že bychom z toho udělali tradici. Loni nic nebylo, pro letošní rok už to klaplo,“ uvedl Tomáš Šulc, který už měl spojení fotbalu a hokeje v hlavě další dobu.

close info Zdroj: Deník/Petr Procházka zoom_in Plakát charitativní akce.

V listopadu tak vznikl nápad na souboj legend, od ledna se vše začalo chystat a postupně se plnily soupisky obou týmů. „Víme, jak to v Kolíně s návštěvností je, takže to bude především o fanoušcích hokeje. Věřím ale, že si sem cestu najdou. Dorazí i hokejový kotel Kozdra Nozdra, takže o atmosféru bude postaráno,“ podotkl Šulc.

Problém se chvíli řešil ohledně složení mužstev, protože zatím co hokejisté byli staršího data narození, fotbalisté ještě někteří hrají i vyšší soutěže. „Václav Čtvrtečka za mnou přišel, že má hráče, kterým je 60, 65, 55 atd. A já mu na to řekl, že dobrý, ale že zatím fotbalisté jsou pod 40. Ale podařilo se nám to vyrovnat, za fotbalisty dokonce nastoupí i dva sedmdesátníci. Teď máme obě soupisky po dvaceti hráčích a už by to mělo být kompletní,“ míní Tomáš Šulc.

Kompletní výtěžek ze vstupného, které činí 200 korun, půjde na dobré účely, konkrétně kolínské onkologii. Stejné to bude také s dobrovolným vstupným na večerní retro diskotéku. Pro tyto účely vznikl transparentní účet napsaný na Spartu Kolín, kam pošle peníze i několik sponzorů. A přispívat na něj může také veřejnost.

Chybět nebude ani doprovodný program, který zajistí hlavně OC Futurum Kolín. Připraven bude skákací hrad i různé soutěže pro děti. Tři taneční vystoupení předvede skupina Freaks crew. Chystá se rovněž poločasová soutěž přímo na hřišti či slosování o drobné ceny partnerů z programu. „Slavnostního výkopu se ujme starosta Kolína Michael Kašpar, za což děkujeme městu, které se na akci rovněž podílí,“ doplnil Tomáš Šulc.