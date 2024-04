/VIDEO, FOTOGALERIE/ Celkem deset především bluesových kapel a interpretů pozval na Velikonoční pondělí do kolínského klubu Bar Pod Hodinama na akci nazvanou Muzikantské Velikonoce kytarista a organizátor Roman Čermák. S polovinou z nich si i zahrál.

Muzikantské Velikonoce v klubu Bar Pod Hodinama v Kolíně | Video: Zdeněk Hejduk

„Tedy když si člověk nad padesát let uspořádá v tomhle prostoru, kam chodí hlavně mladí, festival deseti kapel a ještě na Velikonoční pondělí, tak to tedy smekám,“ zhodnotil už odpoledne tenhle nápad jeden z mladších návštěvníků akce.

Tu už o patnácté odpolední otevřelo jedno z nejmladších seskupení toho dne říkající si podle frontmana Jaromír Kupr Projekt a míchající různé hudební styly. Následující Double Guitar Band má kořeny v Kutné Hoře a společně s kytaristy Bohuslavem Dvořákem a Matějem Lánským si s nimi zahrál bubeník Jiří Kollman.

Zdroj: Zdeněk Hejduk

Blues posluchačům předestřela kapela Sorry For The Blues. Mladá zpěvačka a kytaristka Sabina Uxová zahrála a zazpívala nejen cover verze písní současných světových zpěvaček, ale i jednu vlastní skladbu a v premiéře i písničku Zapomínám z repertoáru kapely Klaxon, kterou věnovala svému tátovi Jaroslavovi Uxovi, jenž mimo jiných skupin i v této regionální legendární hrál na baskytaru.

Fanda Blues Band se pojmenoval po kytaristovi a zpěvákovi Fandovi Hálovi a společně zahráli pochopitelně několik bluesových standardů včetně Hej Joe od Jimiho Hendrixe či Blues starý ženský Petra Kalandry proslavené coby titulní skladba snímku Tankový prapor.

Seskupení Sklenka přineslo ženský prvek v podobě houslistky a zpěvačky Lenky Jedličkové a Los Utřinos městské bigbítové blues v podání zpěváka a kytaristy Jaroslava „Gumáka“ Dvořáka. Na přání fanoušků přidali ještě skladbu Brouk.

Václav Kořínek si sestavil vlastní hudební nástroj nazvaný flasim string mající pouhé dvě struny, který zapojil přes krabičku efektů a k tomu zpíval zastřeným hrdelním hlasem. I on nakonec přidával. Jam On The Road zahráli jazzrock s basovou kytarou Petra Ryby a saxofonem Miroslavem Ulcem. Až po půlnoci hudební tečku za povedeným hudebním večírkem udělala kapela Drinx s kolínským zpěvákem Milanem Lukavským.