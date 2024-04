Středočeský kraj je přeci jenom trošku vzdálený od tvé domoviny, přesto máte v něm nějaké oblíbené štace?

Já i Alband máme rádi Poděbrady, ten plac Na Soutoku, jak se Cidlina spojí s Labem a my jim k tomu hrajeme náš rock. Sympatickým místečkem jsou také Třtěnice – poutní místo bigbítu, a pak kus dál na západ milujeme Toužim. Říká se tam U Vladaře, šéfuje tomu kamarád Milan a pije se i víno z Moravy.

Zdroj: Youtube

A co samotný Kolín, utkvěl vám nějak v paměti, hrál jste tu někdy?

V Kolíně jsme hráli ještě s Kernem. S místním rockovou cháskou to byl super nářez. Mně ale město na Labi utkvělo v palici dávno před tím. Můj táta totiž hrál na heligon v hornické dechovce a pochod Kolíne, Kolíne měl v playlistu…

Na co se mohou fanoušci dubnového kolínského koncertu těšit?

Do společenského domu přijede duch Kernu přetavený v Alband. A mohu slíbit připomenutí slavných pecek, zazní Fernety, Exploze i Blízko nás spolu s aktuálním play listem, výcucem z alb Kalibrace smyslů a Reziduum a pár aktualit z nové desky…

V Baru Pod Hodinama se s kapelou Umělá hmota vzpomínalo na časy undergroundu

Přestože jste Kern již poměrně dávno opustil, fanoušci skladby z toho období pořád vyžadují. Jaký k nim máte vztah?

Mám ty vykopávky rád. Jsou to naše děcka, byť už mají 40 let. Pár jich na koncertech připomínáme, ale už je zdaleka nehrajeme tak tvrdě.

Přesto stále skládáte nové skladby, kde berete inspiraci?

Mně už patnáct let přihrává Múzy akustika od Furcha. Nejsem žádný kytarový virtuóz, já ji jen tak ráno a večer hladím. A ten šlechetný dreadnought mi svým zvukem nabízí pohled do krajiny, lidí a příběhů. To se nedá nechat vyšumět. Tak to stisknu, zastavím, přepíšu a pak zazpívám…. No a banda skvěle zahraje.