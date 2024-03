/FOTO, VIDEO/ Slavnostního otevření se dočkala nově zrekonstruovaná Městská knihovna v Českém Brodě. Sídlí v budově bývalé radnice na náměstí Arnošta z Pardubic, modernizace trvala rok a půl, ujala se jí firma Mozis.

Slavnostní otevření Městské knihovny v Českém Brodě. | Video: Petr Procházka

Ke komfortu čtenářů nyní připspívá i výtah a zcela nově vybavené prostory. V přízemí funguje informační centrum, vstup do historického podzemí, ale také nová kavárna, která vznikla místo bývalého depozitáře. „Za vedení města jsme strašně rádi,“ uvedl starosta Českého Brodu Tomáš Klinecký.

Nové kruhové objezdy, rekonstrukce ulic. Řidiče na Kolínsku čeká řada uzavírek

„Do prvního patra se povedlo vybudovat výtah, takže bude knihovna přístupná i pro pohybově hendikepované občany, pro starší občany, kteří měli se schody dlouhodobě problém,“ míní Klinecký. Z celkových nákladů asi 17 milionů korun město dostalo 9 milionů formou dotace od ministerstva pro místní rozvoj.

Rekonstrukce bude pokračovat, vznikne multifunkční sál

Podle českobrodského starosty tak ve městě vnikla jedna z nejhezčích knihoven v regionu, rekonstrukce budovy navíc bude pokračovat ještě v podkroví. „Před měsícem se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci podkroví, kde by mělo vzniknout kulturní a kreativní centrum. A to by mělo proběhnout v příštím roce. Pak nás bude čekat ještě oprava fasády, ta ale ještě není úplně akutní, takže s tím ještě počkáme,“ prozradil Tomáš Klinecký.

Ze slavnostního otevření zrekonstruované knihovny v Českém Brodě:

Zdroj: Petr Procházka

Slavnostního otevření se zúčastnila i místostarostka Českého Brodu Markéta Havlíčková. „Řešili jsme spoustu detailů s památkáři, kterým děkuji, že se nám podařilo vytvořit takhle pěkný prostor, který je hezky barevně sladěný a respektuje různé historické prvky v interiéru. Těším se na další etapu v podkroví, kde by měl vzniknout krásný multifunkční sál, ať už pro různé přednášky, koncertní vystoupení, výstavy atd.,“ uvedla místostarostka.

Zněla jen slova chvály

Aby nová Městská knihovna přinášela jenom samé příjemné zážitky popřál ve své řeči bývalý ředitel knihovny v Kolíně a v současné době místopředseda výboru pro vědu, vzdělávání a kulturu v Senátu Pavel Kárník.

Kolín odkoupil baštu za pekařstvím, plánuje její zpřístupnění po lávce z parkánu

„Přeji, aby vám knihovna přinášela jenom samé příjemné zážitky. Správně jsem asi měl přinést knihu, ale říkal jsem si na co nosit sovy do Athén, a tak jsem raději vzal láhev,“ řekl s úsměvem Kárník. O slavnostní otevření Městské knihovny byl mezi lidmi zájem, podívat se jich na nové prostory přišly desítky. A zněla jen slova chvály. Aby ne, jde o příjemnou změnu. V době rekonstrukce totiž knihovna fungovala v provizorních prostorách, nyní dostala důstojnou podobu.