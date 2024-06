Než se vedení Kolína postavilo na rozpálený rynek, položilo společně se zástupci orchestrů, šéfy kolínské základní umělecké školy, jednatelky Klubu přátel Františka Kmocha či Sokolů v rámci pietního aktu květiny na hrob Františka Kmocha, starosta Michael Kašpar se svými zástupci Ivetou Mikšíkovou a Romanem Šulcem pak ještě ozdobili místa posledního odpočinku dalších dirigentů Jana Vostrčila a Aloise Vlasáka.

Vinou kolapsu seniorky a následného zásahu záchranné služby se start průvodu kolínskými ulicemi opozdil, nakonec ale všichni na náměstí dorazili. Tam je přivítali muzikanti Městské hudby Františka Kmocha, kteří zahráli festivalovou znělku i státní hymnu na úvod slavnostního zahájení a pak ve svém koncertu posluchačům nabídli hudební koktejl sahající od letošních hudebních oslavenců Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka, jehož Slovanský tanec č. 3 zazněl v premiérové úpravě pro dechový orchestr od dirigenta Miloslava Bulína. Zpěvačka Zuzana Konvalinová si poradila s hitem Mariky Gombitové Vyznanie a směs romským melodií The Best of Gipsy Kings roztančila fanoušky pod pódiem.

Sobotní program ve chrámu svatého Bartoloměje. | Video: Deník/Zdeněk Hejduk

Přes další mládežnické orchestry z Dolního Benešova a Roudnice nad Labem a hudebních hostů z Německa dospěl sobotní program k dalšímu vrcholu, a to koncertu Zlaté slavice Ewy Farne. Tu k pódiu i od něj přivezla dodávka, koncert měl kvůli posunutému harmonogramu půlhodinový skluz, ale pak nabídl nejen originální scénu se svítícím neónovým srdcem a schody, doprovodnými zpěváky i tanečníky, ale zaplněnému náměstí hodinový program s těmi největšími hity Boky jako skříň či Měls mě vůbec rád coby přídavky. „Obešli jsem s manželkou celé náměstí a zvuk byl špatný všude,“ zazněl nejeden názor na práci zvukaře ze slavičího týmu.

Kdo nechtěl poslouchat její pop rock mezi masou lidí, mohl zvolit alternativní scénu v kolínské synagoze, kde program po šestnácté hodině otevřely místní hráčka na klavír Lenka Dvorníková a houslistka Lenka Jehličková, říkající si Mylenky, ale tleskalo se i akordeonovému souboru spojených uměleckých škol z Kolína i Kutné Hory nebo dívčímu Kvartetu Tones, které v minulosti zpívalo i v komorním sále společenského domu a vrchol obstaral soubor Clarinet Factory s legendárním zvukařem Milanem Cimfem za originálními bicími.

Zaplněný byl i chrám svatého Bartoloměje, kde v rámci Nocturna koncertoval Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník a pěvecké sbory Jesenicka. V sále Zámecké bavila především členy Klubu přátel Františka Kmocha Kyzivátova kapela, na náměstí k tanci vyhrávali střídavě Legrúti a Jižani, závěr pak patřil funkovým Whal The Funk. Festivalový vrchol je naplánovaný na nedělní odpoledne v podobě monstrkoncertu všech spojených vystupujících orchestrů.