Ze závěrečného dne Kmochova Kolína. | Video: Zdeněk Hejduk

Když se muzikanti nazvučili, promluvil k přítomným Václav Hlaváček, kapelník Krajanky, s níž Škvára také zpívá. “Bohužel jej musím omluvit, byli jsme spolu na festivalu, kde se složil, odvezli jej na JIP, dostal do srdce budíka a vypadalo to s ním dobře. Po dvou týdnech šel na plánovanou kontrolu a naměřili mu tak nízký krevní tlak, jako by už ani nežil. Takže nesmí vyvíjet vůbec žádnou aktivitu,“ omluvil hlavní hvězdu. Naštěstí Jirka, jak mu v Kolíně všichni říkají, koncert naplánoval coby setkání přátel, takže mohl zaskočit další zpěvák Krajanky Vráťa Velek a Ivana Zbořilová a společně, stejně jako předchozí kapela, rozezpívali areál. Václav Hlaváček pozval také na pódiu ke zpěvu tajemnici místního Klubu přátel Františka Kmocha Hanu Zrůstovou.

Mezi zkouškou a provedením Monstrkoncertu se na Karlově náměstí odehrály dvě akce – pětačtyřicetiminutová taneční show s výhradně domácími tanečnímu skupinami počínaje dospělými tanečníky z Kocoura Modroočka přes členky skupiny Vergillio tentokrát v baletní podobě až po malé děti s pohybem teprve začínajících, a koncert maďarského orchestru Csolnoki Fúvószenekar. Pak už vypukl onen očekávaný koncert přítomných orchestrů. V jeho první části zahrály na dvě stovky muzikantů z Jeseníku, Dolního Benešova, Uničova a Košic a přehrály světový pochod, filmovou muziku či pro podobný orchestr zaranžovanou skladbu od rockové kapely Coldplay.

Pak na pódium zasedlo dalších více jak dvě stě padesát hudebníků, aby zahráli skladby od skladatelů Julia Fučíka, Vadima Petrova či klasika Bedřicha Smetany, ale v druhé části i populárnější melodie, z nichž dvě na trubku sólově zahrál Jan Pohořalý a kromě jiných i dvě z repertoáru Jiřího Korna zazpíval další host, herec a zpěvák Jan Cina, s jednou mu v duetu pomohla vokalistka Městské hudby Františka Kmocha Zuzana Konvalinová. Na tradiční finále se všichni spojili v mohutný orchestr bezmála osmi stovek hudebníků, připojily se skupiny mažoretek a v perfektní atmosféře se náměstím nesly tři nejznámější skladby Františka Kmocha: Jara mládí, Muziky, muziky a Kolíne, Kolíne.

Toto velké finále ale nebylo úplně vším, co nedělní program nabídl. V poslední době se stala tradicí závěrečná Doderná s netradičním interpretem. Této role se letos ujala dechová kapela Provodovjané s výtvarníkem, hudebníkem, spisovatelem, tanečníkem a zpěvákem Františkem Skálou, proslaveným coby vokalistou tanečního orchestru MTO Universal a především Tros Sketos. Ten s Provodovjany interpretuje své písně o stáří a smrti jako Loučka zelená o rozptylové loučce, Na krchově vrzly dveře, Září či žižkovský song Na Pangráci. Před pódiem se také v tu chvíli sešli milovníci alternativní muziky mezi jinými muzikant a překladatel Jiří Popel, bubeník kapely Wohnout Jiří Zemánek, šéf kultovní hospody La France Láďa Franc, zakladatel pantomimy Zdeněk Běhal a mnoho dalších.

Hezká a netradiční tečka za letošním festivalem jen dokázala, že během tří dnů je přehlídka schopna přilákat pestrou směs fanoušků. Za rok Kolín čeká jubilejní šedesátý ročník, který se zcela určitě uskuteční v tradičním a osvědčeném duchu, po něm by možná byl čas na některé dílčí změny, zrovna třeba v nedělním Monstrkoncertu.