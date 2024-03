/FOTO, VIDEO/ Letošní 59. ročník mezinárodního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín nabídne opět ve svém programu řadu známých jmen. Chybět tak nebude například legendární skupina Olympic v čele s Petrem Jandou či zpěvačka Ewa Farna.

Leškovanka a monstrkoncert v rámci posledního dne letošního Kmochova Kolína. | Video: Petr Procházka

Oblíbený festival se letos uskuteční v termínu 7. až 9. června. Páteční a sobotní večer během Kmochova Kolína patří vždy na Karlově náměstí známým osobnostem hudební scény. Jinak tomu nebude ani letos, jak potvrdil vedoucí odboru školství, kultury a sportu na kolínské radnici Petr Kesner. „Jako každý rok jsme na tyto dva hlavní večery sháněli nějaké VIP osobnosti. Chtěli jsme někoho, kdo v Kolíně ještě nebyl. Příprava byla dlouhá, padla řada jmen. Nakonec jsme to vyselektovali takto.“

Kmochův Kolín 2023 - průvod městem:

ZvětšitZdroj: se souhlasem města KolínaPáteční večer tedy ve 22 hodin vyvrcholí koncertem legendární skupiny Olympic v čele s frontmanem Petrem Jandou. Předcházet bude vystoupení kolínského Big Bandu se speciálním hostem Berenikou Kohoutovou. V sobotu na se na kolínském Karlově náměstí představí v 19:15 poslední vítězka ankety Český slavík Ewa Farna. Nedělní program pak zakončí tradiční monstrkoncert, kde bude hostem herec Jan Cina. Změna nastane na moderátorském postu. Leta byli návštěvníci festivalu zvyklí na herce Vasila Fridricha. „Rozešli jsme se v dobrém, pan Fridrich už nechtěl v moderování Kmochova Kolína pokračovat a my to chápeme. Nastal čas na změnu, navíc má spoustu další práce. My jsme měli nápady různé, nakonec jsme se ale domluvili s hercem Kryštofem Bartošem,“ uvedl Kesner. Toho mohou diváci znát z televizních obrazovek, v seriálu Devadesátky ztvárnil na ČT1 postavu Tomáše Kozáka.

Kmochův Kolín 2023 - nedělní monstrkoncert:

I letos bude samotnému programu festivalu předcházet tradiční prohlídka Kolína s výkladem ve čtvrtek 6. června od 16.00. A co je důležité: „Vstupné bude opět zdarma, což je za nás velmi přínosné. Dokud se kupovali lístky, museli jsme uzavírat Karlovo náměstí, což působilo problémy těm, kteří nechtěli festival navštívit a chtěli pouze projít. Tím děkujeme sponzorovi volného vstupu společnosti Kopos, že nás nadále podporuje,“ dodal Petr Kesner.