/VIDEO, FOTOGALERIE/ Covidová pandemie postihla kdeco, pravidelná setkávání kolínského Klubu přátel Františka Kmocha pak asi nejvíce. Řady jeho příznivců prořídly, a tak vedení klubu rozhodlo, že původní a dlouhodobé setkávání po dvou týdnech omezí na měsíční.

V neděli 14. dubna si pozvali velkou dechovku Hradečanka vedenou dirigentem a zpěvákem Václavem Jandlem se zpěvačkami Bohunkou Bisovou a Petrou Pernou, kterou místní znají i coby vokalistku orchestru Harmonie 1872. A samozřejmě sál se od začátku, jenž byl ve čtrnáct hodin, roztančil i rozezpíval. A i tentokrát se oslavenci ocitli v kruhu ostatních tanečníků.

„Jak se nyní scházíme po měsíci, musíme rezignovat na taneční sóla pro ty, kteří v uplynulém období slavili svátek, to by byli v kruhu všichni. Museli jsme to omezit jen na narozeniny,“ řekla tajemnice klubu Hana Zrůstová. I tak tančili tři dámy a jeden muž, jedna z dam slavila dokonce úctyhodné osmdesátiny.

Příště se členové a příznivci klubu sejdou 12.května, kdy jim zahraje kapela Domino.