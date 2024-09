Lídr skupiny, kytarista a zpěvák Zbyněk Maulis, v úvodu koncertu zavzpomínal na ještě starší koncert někdy před osmnácti lety a vzpomínku dokladoval i společnou fotkou s ředitelem tohoto zařízení. V první polovině koncertu muzikanti oblečeni v oblecích zahráli všechny stěžejní hity britských Brouků od Please, Please Me přes Please Mister Postman až po Help.

Na druhou polovinu koncertu se kapela převlékla do kostýmů z kultovního alba Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band a také z písně z něj tvořily kostru vystoupení. Nadšení diváci, kteří se sešli napříč generacemi, vytvořili výbornou atmosféru a v závěru si vytleskali ještě přídavek.