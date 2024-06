„V různých klubech a hospodách hrajeme pořád, chtěli jsme si užít toto netradiční koncertní místo,“ shrnul lídr kapely Jaroslav „Gumák“ Dvořák. Pořadatelé nakonec zvolili kompromis a kapelu umístili pod střechu a diváky na prostranství, až na pár dešťových kapek se ale žádné výkyvy počasí nekonaly. Ale samozřejmě bouřkové hlášení hodně potencionálních fanoušků od návštěvy koncertu odradilo. „Vybírali jsme především písně o vlacích a létě,“ uvedl Dvořák koncert s písničkou Zase už to duní.

Po mnoha personálních peripetiích se v současnosti sestava Los utřinos ustálila na klasickém bigbítovém čtyřčlenném obsazení s bicími, a přestože stylově se jedná především o blues, občas zněl z pódia slušný rockový nářez, a to především díky elektrické kytaře Romana Čermáka. I tahle kapela už má své hity, bez kterých se neobejde žádný koncert a které si fanoušci s chutí pobrukují.

Ať už je to vyznání bluesmanovi Petaru Introvičovi nazvané Blues pro Petara nebo jeho kolínskému kolegovi Zdeňkovi Hemzovi, na něhož vzpomíná písnička Zahraj si G, dočkal se i fanoušek z Poděbrad vyvolávající nádhernou Letět s draky, své posluchače má i skladba Co bude po pozítří. Přestože se v publiku sešli především příbuzní, kamarádi a přátelé muzikantů, byl to nakonec příjemný hudební večer prožitý v pořád teplém krásném letním podvečeru, a to navíc v hezkém venkovním prostředí.

Autor: Zdeněk Hejduk