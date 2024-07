Na jedné z křižovatek v obci v obci Toušice je žlutá značka s nápisem Kamenný most. Ukazuje směrem, kde končí asfaltová silnice a začíná travnatá cesta. Po chvíli chůze mají turisté po levé ruce pole, po pravé les. Zde mají dvě možnosti, pokračovat po polní cestě, nebo sejít do lesa po úzké pěšince. Obě trasy je zavedou k mostu. Pohodlnější cesta podél pole vede přímo na most, Pěšinka pak k Výrovce, kde se otevře pohled na památku, která byla do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR zapsaná v roce 1987, v celé její kráse.

Kamenný most Toušice | Video: Deník/Irena Blahníková

Barokní kamenný most pochází zřejmě ze druhé poloviny 17. století, vojenské mapy jej zachycují od 18. století. Portál Cesty a památky uvádí, že most se dochoval bez novodobých úprav a jedná se proto o hodnotnou technickou stavbu a jeden z nejcennějších objektů tohoto typu v regionu.

Kamenný most Toušice | Video: Deník/Irena Blahníková

„Má pět oblouků a jeho pilíře jsou založeny přímo na skalním prahu, na návodní straně jsou opatřeny břity, sloužícími jako ledolamy. Postaven je z místní ruly a není vyloučeno, že na jeho stavbu byl použit i stavební materiál pocházející z opuštěné tvrze, která byla v jeho těsné blízkosti,“ uvádí portál.