/FOTOGALERIE/ Již tradicí se stalo šerpování a tím vlastně přijetí do studia na Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně na maturitním plese těch, kteří studium právě končí. Stalo se tak i na sobotním plese v Městském společenském domě v Kolíně a vzhledem k tomu, že těch, které čeká zkouška dospělosti, se sešlo jen pouhých jedenáct, bylo to zpestření vítané.

Z maturitního plesu Střední průmyslové školy strojírenské z Kolína. | Foto: Zdeněk Hejduk

Šerpy prvákům předali jejich třídní profesoři Lukáš Novák a Daniela Skopalová.

Jejich starší spolužáci si bál připravili ve stylu britského kriminálního seriálu Peaky Blinders o válce gangů, v maturitním videu sice celkem naturalisticky zastřelili svého vyučujícího, ale vzhledem k tomu, že poté sklidili ohromný potlesk, byla to zřejmě odměna za jeho oblíbenost a těžko to studentům vyčítat, podobná videa se točí s velkým předstihem.

O kulturní program se postaraly třemi vystoupeními dívky z Tanečního klubu CrossDance, pak už večer patřil maturantům. Po ošerpování na pódium vystoupali studenti Lukáš Jirovský a Martin Kubíček, přičemž první hovořil a druhý hecoval davy.

Podívejte se: Plesový maraton v kulturním domě zahájili studenti stavební školy

Taneční rej, o který se postarala kutnohorská kapela KH Band, přerušilo vyhlášení držitelů hlavních cen tomboly, z nichž tou první byla enduro motorka, a dražba fotografie. Na ní byl zachycený student Papoušek, který ji i podepsal a předával, statečně se o ní střetli jeho maminka s ředitelem školy Františkem Pražákem, který společně s Janou Skřivánkovou studenty před tím ošerpoval. Částkou čtyři tisíce vyhrál ředitel, aby poté své soupeřce fotografii věnoval.

Třetím intermezzem bylo půlnoční překvapení, první skupina předvedla ilustraci textu o opicích a banánu na palmě, zbývající čtveřice pánů se odhalila do plavek boratek. Na to, že sezona teprve začíná, se máme zřejmě v tomto ranku ještě na co těšit. Půlnoční vsuvku zakončilo tradiční zašlapávání šerp pro štěstí u maturity.