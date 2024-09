/FOTOGALERIE/ První Antidiskotéka bez Jiřího Černého – tak zní název vzpomínkového pořadu Jana Rejžka na svého kolegu, hudebního publicistu, novináře, moderátora a sportovce Jiřího Černého, který zemřel 17. srpna minulého roku. „Myslím, že budeme promítat, a to slavný film Sedm statečných,“ zavtipkoval v úvodu večera Jan Rejžek na množství fanoušků přítomných v sále.

Ti ale se zájmem naslouchali a smíchem reagovali na často hodně vtipné vyprávění. V úvodu Rejžek vzpomněl vzájemnou spojitost jejich prvních žurnalistických kroků, a to sportovní novinařinu a pustil skladbu kapely Vltava, v níž její zpěvák Robert Nebřenský volá tátovi do nebe. „Tak já bych na tu myšlenku navázal a zavolal bych Jirkovi Černému do nebe,“ dodal Rejžek.

Pustil i skladbu Karla Kryla a přidal historku o tom, jak ji v hluboké totalitě Jiří Černý uvedl na své antidiskotéce coby od autora Víti Jasného. „Názorově jsme se rozešli jen dvakrát, a dokonce spolu nemluvili, tím druhým důvodem byl názor na člověka, kterému já už neřeknu jinak než Jaromír Putin Nohavica. Jirka byl toho názoru, že by se tvorba měla oddělovat od názorů a života umělce, já si to nemyslím,“ vyznal svůj názor.

Větší část času věnovaného pouštěnému materiálu zabrala nahrávka vytvořená před mnoha lety k narozeninám Jiřího Černého a na níž je celý večerní program tehdejší totalitní Československé televize věnovaný právě oslavenci, a to včetně Večerníčka a zpráv s projevem Gustáva Husáka. Povídání i písniček bylo toho večera mnohem víc, a i když diváků byla hrstka, výborně se bavili. Nakonec došlo i na autogram a zakoupení autorových knižních pamětí. „Až napíši druhý díl, rád k vám zase přijedu,“ slíbil v závěru svým kolínským fanouškům hlavní protagonista.