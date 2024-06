Výstava je k vidění až do 31. června v komorním sále ve třetím patře Městského společenského domu v Kolíně. Přístupná je od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na čtyřiadvacet fotografií, které zachycují Kolín jeho dominanty i panorama města. „Fotografie Kolína byly v květnu vystaveny v Senátu Parlamentu ČR, kde je vidělo přes 5 000 návštěvníků. Cílem je, aby fotografie dělaly radost i dál a hlavně pomohly, výtěžek z jejich prodeje je určen na charitativní účely,“ píše se na webu, kde snímky lze zakoupit.

Výtěžek z prodeje pomůže Vašíčkovi z Kolína, malému chlapečkovi, který se narodil předčasně, ve 24. týdnu, loni v červenci. Jeho vstup do života byl těžký. „Již v prvním měsíci života mu lékaři nedávali mnoho nadějí na přežití. Je to ale bojovník a jeho rodina s ním a Vašíček je stále s námi. Od třetího měsíce podstoupil několik operací hlavičky a s maminkou strávil celkově téměř osm měsíců v nemocnici. Teď je doma, připojen k plicní ventilaci, malými krůčky se ale jeho stav zlepšuje, pár hodin denně už může být od ventilace odpojen a celá rodina věří, že vše už bude jen a jen lepší,“ píše se na webu výstavy s tím, že vybrané peníze budou použity především právě na provoz plicní ventilace. Ten Vašíček potřebuje, zároveň na něj však podle organizátorů výstavy nemůže čerpat žádné příspěvky.