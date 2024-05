V úterý večer se všichni zastavili v dlouho vyprodaném Městském divadle v Kolíně a zaplněnému hledišti připravili úchvatný hudební zážitek. Ten večer z pódia zaznělo úplně všechno – bigbít 60. let v podobě písní Nechoď do kláštera či Zvon, píseň z muzikálu Nikola Šuhaj Loupežník, melodie zpívané částečně á capella jako třeba Malé zrnko písku, variace s cimbálem na barokní hudbu i zhudebněné texty věrozvěstů Cyrila a Metoděje. To vše ve špičkovém muzikantském provedení, kdy někdy hrála každá kapela se svými zpěváky, ale i všichni dohromady.

To pak třeba sourozence Ulrychovy doprovázelo deset muzikantů s cimbálem, dvěma klávesami, perkusemi, houslemi, klarinetem a dalšími nástroji. Když došlo na hity jako Javory, Jízda králů, Putovali kdysi hudci nebo Modlitba za vodu potlesk návštěvníků nebral konce. Na závěr se pochopitelně aplaudovalo vestoje, takže po dvouhodinovém koncertu došlo ještě na dva přídavky. Kdo se nerozpakoval navštívit zákulisí, ulovil i podpis do prodávaných CD či společnou fotografii.